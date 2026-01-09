Rey emplaza el debate sobre las denuncias al comité del PSdeG

Este sábado se reunirá el Comité Nacional del PSdeG, en plena crisis por denuncias por acoso sexual y laboral a varios miembros del partido. La regidora de A Coruña, Inés Rey, ha sido denunciada a través del canal interno del partido por dos exediles de su partido, Eva Martínez Acón y Esther Fontán, mientras que el PP afirma que hay una tercera denuncia, de una funcionaria. La alcaldesa afirmó este jueves que acudirá al comité nacional «como a todos los órganos de los que soy miembro» y, preguntada por las denuncias, afirmó que «el debate se dará allí, que es donde se tiene que dar».

La alcaldesa, que afirmó que las acusaciones de las exconcejalas eran falsas e inició un proceso judicial contra el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, por acusarla de acoso, no se valoró este jueves las denuncias. A preguntas de los periodistas sobre ellas, respondió que en la reunión del Comité Nacional «tendremos ocasión de hablar del proyecto del PSdeG para Galicia» y de «todo el trabajo» que realiza su partido desde el municipalismo para mejorar la vida de los ciudadanos.