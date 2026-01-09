El sector del transporte de viajeros de A Coruña se manifiesta este viernes antes de continuar con la huelga
Los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero volverán a hacer parones en los buses interurbanos
Europa Press
Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.), UGT y CIG han convocado una manifestación este viernes en Santiago para exigir "avances" en la negociación del convenio colectivo del sector del transporte interurbano de viajeros en la provincia de A Coruña.
Tal como ha informado CC.OO. en un comunicado, la protesta comenzará a partir de las 11.00 horas en la estación intermodal de la capital gallega y terminará en el Parlamento de Galicia.
Esta protesta abre una nueva convocatoria de huelga durante este mes, al igual que se realizó en diciembre. Así, en asamblea, los sindicatos aprobaron nuevas jornadas de paro los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero.
"Si la patronal persiste en su inmovilismo, a partir del 2 de febrero los trabajadores irán a la huelga indefinida", ha reivindicado la organización sindical.
Según Comisiones Obreras, el motivo principal de estas protestas es el "secuestro" del convenio colectivo por parte de la patronal, que lleva "paralizado" cuatro años y quedó "desfasado".
"La única oferta sustancial presentada por la patronal fue un 1,2% de subida salarial y nada en lo referente a la jornada", ha criticado, tachando este aumento de "miserable" al considerar que "insulta" a los empleados.
Así, solicita una subida salarial "digna" y que el convenio incluya una reducción de la jornada, además de una actualización y modernización de los permisos retribuidos y los días de asuntos propios, entre otras solicitudes.
