Seguimiento total en la segunda jornada de huelga de los trabajadores de las escuelas deportivas de A Coruña

La segunda de las cuatro jornadas de huelga del personal de las escuelas deportivas municipales de A Coruña contó con un seguimiento del 100%, según datos de la CIG. Los trabajadores no solo exigen que se les abonen los pagos pendientes — la nómina completa de diciembre y la paga extraordinaria de Navidad— sino que se elabore un nuevo pliego digno que recoja mejoras económicas y laborales.

Este viernes se manifestaron en la puerta del Palacio de los Deportes de Riazor, donde también se le unieron usuarios de las escuelas. Los paros seguirán el lunes 12, con manifestación de Riazor a María Pita, y el martes 13 de enero. «Esperamos que el Concello se ponga en contacto y se intente solucionar de la mejor manera para las dos partes», manifiesta Arias, que no descarta más movilizaciones.

Tras la concentración en María Pita de este jueves, la alcaldesa, Inés Rey , comentó que «el Gobierno local hizo lo que tenía que hacer, requerir a la empresa [Serviplus] el pago de los salarios, imponer penalidades y rescatar la concesión», que ahora gestiona la empresa pública Emvsa por seis meses. Sin embargo, la regidora espera que ese plazo no se agote. Avanzó que el nuevo pliego estará listo «en un mes o mes y medio» para poder adjudicar el contrato a una nueva empresa. La alcaldesa insistió en que el cobro de los salarios «está garantizado».

Iván Arias, representante de los trabajadores afectados, agradece la implicación del Concello en cuanto al tema del pago de las nóminas, pero recuerda que sus reivindicaciones «empezaron por el pliego». «Queremos que se rehaga y se mejore. Que vaya con mejoras en general para todo: instalaciones, materiales, condiciones laborales y salariales», indica, a la vez que lamenta que ahora mismo no tienen «ninguna garantía ni seguridad de esas mejoras».