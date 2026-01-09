Terra de Maxia, 16 años de ilusión solidaria en A Coruña

Como cada primer sábado después del Día de Reyes, A Coruña vuelve a sentir una magia poco habitual. Terra de Maxia repite gala en el Auditorio del Fórum Metropolitano este sábado a las 17.00 y a las 19.00 horas, dos sesiones que ponen «la magia al servicio de proyectos que ayudan a la infancia» de la mano de la Fundación Tierra de Hombres. Una cita ya fija en el calendario solidario de la ciudad, que este año alcanza su décimosexta edición con entradas a 8,80 euros.

Sobre el escenario se reunirán Kiko Pastur, Mago Rebo, Mago Rufus, Víctor Noir y Román García, que ejercerá una vez más como maestro de ceremonias. Para él, Terra de Maxia es una gala especial: «Es un evento que tengo marcado en rojo todos los años. Lo hacemos con mucha ilusión y con recuerdos muy bonitos a todos los niveles». La respuesta del público ha sido una constante desde la primera edición. El formato ayuda. El Fórum ofrece un espacio cercano, pensado para la magia de salón, la que se disfruta a pocos metros. «Aquí el público ve la magia de cerca y eso lo hace todo más intenso», señala Román. Cada mago «aporta su estilo, pero todos comparten un mismo lenguaje», una magia participativa, contacto directo con el público y un tono para pequeños y mayores. Más allá del espectáculo, la razón de ser del proyecto se encuentra en su causa. La gala apoya los proyectos de la Fundación Tierra de Hombres, que trabaja en Galicia y en otros puntos del mundo en favor de la infancia. «Ayudan a niños que padecen problemas que aquí tienen solución y allí no», resume Román. Detrás hay una compleja red de coordinación. Hospitales, instituciones, personal sanitario y familias de acogida. Niños que pasan semanas o meses en Galicia hasta completar su recuperación: «Vienen con un problema serio y vuelven a casa con una vida nueva. Es increíble».

Al final de la tarde, la sensación se repite cada año. «Me llevo mucho más de lo que doy», reconoce Román. Aunque la experiencia pesa, el nervio no desaparece del todo. «Ese punto de nervio te da energía y ayuda a transmitir emoción». Además, muchos números son nuevos. El público repite y los magos buscan sorprender.