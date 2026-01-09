La Xunta añade a los servicios mínimos del paro de buses en A Coruña los centros de día y discapacidad

La huelga de los buses interuranos de la provincia de A Coruña se retoma el próximo lunes, con seis días de paro este mes, y la amenaza de hacerlo indefinido en febrero. La Xunta publicó este viernes los servicios mínimos, que, al igual que en los días de interrupción del servicio de diciembre, incluyen líneas escolares y de transporte de trabajadores. En esta ocasión añade las rutas a centros de día y dispacidad.

Según la orden, que apareció en el Diario Oficial de Galicia, los servicios de transporte regular de uso especial de usuarios de centros socioasistenciales para atención diurna para personas mayores en situación de dependencia o grave riesgo de padecerla se consideran de prestación obligatoria si son de entrada entre las 08.00 y las 11.30 horas, y si son de salida entre las 16.30 y las 20.00. Tienen la misma consideración los servicios a centros de atención a pdiscapacitados.

La huelga empezará el lunes 12 de este mes y seguirá los días 13, 16, 19, 20 y 23. A partir del 2 de febrero se retoma con carácter indefinido por parte del personal del sector, que exige un convenio con mejores condiciones. En las jornadas de huelga de diciembre no se respetaron los servicios mínimos.