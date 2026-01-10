Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, se cortará dos meses desde el martes

El cierre del enlace se efectuará entre las 10.00 y las 18.00 horas hasta el 17 de marzo

La alternativa principal es continuar hasta Matogrande para girar hacia la salida de la ciudad

Uno de los cortes de tráfico realizados el enlace de la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina.

Uno de los cortes de tráfico realizados el enlace de la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina. / Casteleiro

José Manuel Gutiérrez

Los trabajos preparatorios de la ampliación de la avenida de Alfonso Molina vuelven a provocar afectaciones a la circulación, una vez más en el enlace de la avenida de San Cristóbal hacia la salida de la ciudad. El corte de esta conexión se producirá el martes, 13 de enero, y se prolongará hasta el 17 de marzo. En esta ocasión se podrá circular por ese desvío hasta las 10.00 horas y desde las 18.00 horas, lo que aliviará los problemas de tráfico a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

La alternativa más aconsejable para salir del municipio por Alfonso Molina a quienes procedan de Agrela es continuar por San Cristóbal hasta Matogrande, donde pueden hacer el cambio de sentido. En los anteriores cortes realizados en el desvío de la avenida se produjeron importantes atascos tanto en San Cristóbal como en Matogrande, que en este caso podrían aliviarse al cerrarse el enlace solo durante ocho horas.

