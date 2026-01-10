El BNG pide al Concello reforzar la seguridad en Os Mallos
A Coruña
El BNG llevará al próximo Pleno un ruego oral para instar a la alcaldesa, Inés Rey, a que «se tome en serio los problemas de inseguridad, liderando la adopción de medidas». También le pide que se impulse el cumplimiento de la moción aprobada en septiembre, a instancias de la formación nacionalista, que pedía que se abordara el problema de la inseguridad vecinal y se garantizara también la salud pública en el barrio.
Queixas señala que el Gobierno local «tiene que exigir a las fuerzas de seguridad del Estado, a través de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, la atención necesaria sobre Os Mallos».
