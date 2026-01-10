Galicia deja atrás Goretti con un sábado de chubascos aislados en A Coruña
Las temperaturas mínimas no bajarán de los 9ºC
Este sábado Galicia queda en una situación intermedia entre las altas y bajas presiones con la llegada de un frente poco activo en las últimas horas del día.
Por lo tanto, en A Coruña tendremos una mañana de cielos nublados con chubascos aislados y ocasionales. Por la noche, el frente irá dejando lluvias débiles que comenzarán en el oeste de la comunidad.
Esta situación será similar el domingo antes de que entre en la comunidad un frente activo que dejará mucha lluvia el lunes. El resto de días de la semana serán con muchas precipitaciones por la sucesión de frentes atlánticos en un episodio que podría prolongarse durante toda la segunda quincena de enero.
Las temperaturas no tendrán cambios significativos, con mínimas de 9ºC y máximas de 14ºC.
El viento soplará del sur-suroeste con intensidad moderada, aunque habrá intervalos fuertes al final del día.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida