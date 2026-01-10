Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dos exalcaldes de Miño, a juicioLa 'hora feliz' de tapas en A CoruñaCambio de cultura para los socios del DéporGalicia se prepara para una ofensiva de lluvias
instagramlinkedin

Galicia deja atrás Goretti con un sábado de chubascos aislados en A Coruña

Las temperaturas mínimas no bajarán de los 9ºC

‘Goretti’ trae un temporal de lluvia, olas de 6 metros y viento

‘Goretti’ trae un temporal de lluvia, olas de 6 metros y viento

Ver galería

‘Goretti’ trae un temporal de lluvia, olas de 6 metros y viento / Iago López

RAC

Este sábado Galicia queda en una situación intermedia entre las altas y bajas presiones con la llegada de un frente poco activo en las últimas horas del día.

Por lo tanto, en A Coruña tendremos una mañana de cielos nublados con chubascos aislados y ocasionales. Por la noche, el frente irá dejando lluvias débiles que comenzarán en el oeste de la comunidad.

Esta situación será similar el domingo antes de que entre en la comunidad un frente activo que dejará mucha lluvia el lunes. El resto de días de la semana serán con muchas precipitaciones por la sucesión de frentes atlánticos en un episodio que podría prolongarse durante toda la segunda quincena de enero.

Fuerte oleaje en el Orzán y Riazor por el impacto de la borrasca 'Goretti' en A Coruña

Fuerte oleaje en el Orzán y Riazor por el impacto de la borrasca 'Goretti' en A Coruña

Marcos Mosquera

Las temperaturas no tendrán cambios significativos, con mínimas de 9ºC y máximas de 14ºC.

El viento soplará del sur-suroeste con intensidad moderada, aunque habrá intervalos fuertes al final del día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents