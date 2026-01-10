Galicia deja atrás Goretti con un sábado de chubascos aislados en A Coruña

Este sábado Galicia queda en una situación intermedia entre las altas y bajas presiones con la llegada de un frente poco activo en las últimas horas del día.

Por lo tanto, en A Coruña tendremos una mañana de cielos nublados con chubascos aislados y ocasionales. Por la noche, el frente irá dejando lluvias débiles que comenzarán en el oeste de la comunidad.

Esta situación será similar el domingo antes de que entre en la comunidad un frente activo que dejará mucha lluvia el lunes. El resto de días de la semana serán con muchas precipitaciones por la sucesión de frentes atlánticos en un episodio que podría prolongarse durante toda la segunda quincena de enero.

Marcos Mosquera

Las temperaturas no tendrán cambios significativos, con mínimas de 9ºC y máximas de 14ºC.

El viento soplará del sur-suroeste con intensidad moderada, aunque habrá intervalos fuertes al final del día.