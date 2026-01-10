¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 10 de enero
Magia solidaria con Tierra de Hombres
17.00-19.00 horas | XVI Gala de Magia solidaria Terra de Maxia, en la que participarán grandes magos que, un año más, ponen su magia a beneficio de la Fundación Tierra de Hombres en Galicia.
Fórum Metropolitano
‘Animal de compañía’, de Jorge Bolaños
19.30 horas | Jorge Bolaños regresa a A Coruña para presentar su nuevo show, Animal de Compañía, con imitaciones, improvisaciones en directo, canciones y mucha risa.
Afundación
Concierto de la Orquesta Joven de la Sinfónica
20.00 horas | Concierto de la Orquesta Joven de la Sinfónica, con repertorio de Verdi, Mozart, Chaikovski, bajo la dirección de José Trigueros y con Álvaro Ferrer como clarinete.
Palacio de la Ópera
Café Feminista con la A.C. Alexandre Bóveda
12.00 horas | Ciclo Cafés Feministas de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, con una sesión que parte de la premisa «Como paramos o custo da beleza?».
A.C. Alexandre Bóveda
Sés presenta su disco ‘Nadando na incerteza’
20.30 horas | Sés presenta en vivo su nuevo trabajo, Nadando na incerteza, una obra de 13 canciones con la que reivindica su condición de cantautora.
Teatro Colón
Último fin de semana de Sotomayor en la Barrié
11.00 horas | Último fin de semana para visitar la muestra Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960), con algunas de las piezas más destacadas del pintor.
Fundación Barrié
