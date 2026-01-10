Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inauguración de la muestra ‘Seoane&Darwin’ | IAGO LÓPEZ

La exposición Seoane & Darwin: O naturalista Seoane e o darwinismo a fins do século XIX, organizada por el Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide, y comisariada por el divulgador Tino Fraga, abrió ayer al público en Durán Loriga. La muestra profundiza en el vínculo entre el naturalista gallego Víctor López Seoane y Charles Darwin, que intercambiaron una carta, y en el darwinismo del primero, postura muy controvertida en el siglo XIX. La muestra coincide con el 125 aniversario de la muerte de López Seoane, de cuyo legado el instituto Cornide es depositario.

