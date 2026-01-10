El inicio del adiós al cine de Espacio Coruña: «Es un cierre absurdo»

Los Cines Yelmo de Espacio Coruña apagarán las luces definitivamente el 18 de enero. Con una semana de proyecciones por delante, sus clientes más fieles se han propuesto no perder un solo minuto y, un día después de conocer el anuncio del fin de su actividad, algunos acudieron a la sala para empezar a despedirse. Uno de ellos fue Brais, de 8 años y gran aficionado al cine, y que este sábado acudió junto a su tía a la superficie a ver la segunda parte de Zootrópolis al la que, hasta ahora, fue su sala predilecta. «Qué mal. Fue el cine al que fui por primera vez, era mi cine favorito. Es donde más ricas están las palomitas y el que está más cerca de mi casa», lamenta Brais.

Brais, cliente del cine de Espacio Coruña / Iago Lopez

"Es mi cine favorito y donde más ricas están las palomitas" Brais — Cliente del cine

La empresa anunció este viernes a los 14 trabajadores el cierre inminente de la sala, y el despido de toda la plantilla sin posibilidad de recolocación en el horizonte, aunque está previsto que Yelmo inaugure otro espacio en las futuras instalaciones de Breogán Park. Muchos de los trabajadores estaban ligados a la empresa desde su apertura en 2009, e, incluso, desde antes, ya que algunos se trasladaron a la superficie desde el Centro Comercial Los Rosales, que funcionó entre 1994 y 2003. «Hay gente que lleva casi 30 años», confirmaban fuentes de los trabajadores a este diario. Según el personal, la empresa alegó pérdidas económicas como motivos para el cese de actividad, pero la plantilla asegura que existía afluencia.

En familia acudieron también, al conocer la noticia, Amaia, Luigi y Martiño. «Venimos a inaugurar la clausura», cuenta Martiño. Para el padre, Luigi, el cierre resulta «absurdo» y deja coja de opciones un área con la población de A Coruña. «En pueblos más pequeños hay cines comerciales como este, y también salas independientes. Un cine y medio para un área de 250.000 personas es algo ridículo, pero al final estos cines comerciales han hecho desaparecer a los más pequeños», valora. Para Martiño, parte de la responsabilidad la tiene la numerosa y diversa oferta de entretenimiento de la que dispone a día de hoy la ciudad, que ha aumentado exponencialmente en los últimos años. «Ahora puedes ir de compras, al karting... hay muchas más actividades de ocio», valora. Como asiduos al cine, señalan, ellos sí notarán su ausencia. «Me gusta mucho el cine. Que cierre este, que es al que suelo venir, se me va a hacer raro», concluye Amaia.

Luigi, Amaia y Martiño / Iago Lopez

"Un cine y medio para un área de 250.000 personas es ridículo" Amaia, Luigi y Martiño — Clientes del cine

Un hueco en el barrio

La reducida oferta de salas multicine con la que contará la ciudad a partir del próximo domingo se hará notar especialmente entre los vecinos de la zona, donde el cine de Espacio Coruña representaba uno de los principales puntales de ocio de proximidad, sin necesidad de echar mano del coche o acudir al centro. «Estamos en Matogrande y nos queda al lado, entonces venimos bastante», valoran Manuel y Alejandro, que también decidieron pasar una tarde de cine tras saber que quedaban pocas en Espacio Coruña. «Estaba bien tener un cine accesible cerca, porque no te obliga a ir al de Marineda en taxi o haciendo cadena de buses», lamentan.

Manuel y Alejandro / Iago Lopez

"Estaba bien tener un cine accesible cerca" Manuel y Alejandro — Clientes del cine

También desde la asociación de vecinos del Sector 7 de Someso han reaccionado negativamente a la noticia, que han calificado de «gran palo» para trabajadores y residentes. Alegan que la sala «funcionaba bien, tenía gente» y que los días de estreno «no había donde aparcar» en el parking del recinto. «Era un cine familiar, donde padres y niños disfrutaban de las pelis y de la tranquilidad de la ubicación, la cual permitía evitar masificaciones que existen en otras áreas comerciales», añaden. En sus redes sociales han llamado a vecinos y clientes a posicionarse a favor de la instalación. «No queremos quedarnos sin cine, ni nosotros viviendo al lado ni mucha gente de la ciudad y alrededores», reclaman.