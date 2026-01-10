El precio de compraventa de la vivienda creció un 28% en A Coruña en dos años

El fuerte incremento del precio de la vivienda experimentado en los últimos años, junto con las especiales características de A Coruña por su reducida extensión y sus condicionantes geográficos, queda patente en el dato de la subida real acumulada en 2024 y 2025, que fue del 28% hasta el pasado octubre, según las cifras de ventas registradas por el Consejo General del Notariado. Si en 2023 el coste medio de la vivienda fue de 1.937 euros, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 se situó en 2.481 euros. El crecimiento es mucho mayor si la estadística se remonta a 2014, cuando la media era de 1.436 euros, ya que el incremento llega al 70,3%.

El dato del pasado octubre fue de 2.342 euros y hace que A Coruña sea en la actualidad la duodécima ciudad española en la que el coste real del metro cuadrado sea más elevado, ya que se sitúa solo por debajo de San Sebastián, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Bilbao, Pamplona, Málaga, Santander, Vitoria y Girona. A Coruña comparte ese puesto con Vigo, que aparece con el mismo precio del metro cuadrado para todo tipo de viviendas, tanto pisos como chalés, así como usadas y nuevas.

La ubicación de A Coruña en ese nivel tiene relevancia porque por población es el municipio número dieciocho de España y el coste de la vivienda supera al de ciudades de tamaño mucho mayor, como Sevilla y Zaragoza, así como de otras en las que el turismo tiene un gran impacto, como Alicante, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Incluso en Cádiz, con peculiaridades muy similares a las coruñesas, el precio de la vivienda es inferior.

A pesar del puesto alcanzado por A Coruña, se encuentra aún a gran distancia de las ciudades españolas más caras, ya que San Sebastián con sus 6.046 euros casi triplica su precio por metro cuadrado y Madrid lo supera en más del doble, al tiempo que Barcelona está a punto de duplicarlo.

También es posible comprobar el comportamiento de los consumidores tras el fuerte impacto que tuvo la crisis inmobiliaria, ya que las ventas efectuadas en 2014 en la ciudad fueron 1.525 y año siguiente cayeron un 5%, mientras que en 2024 casi se alcanzó el doble al contabilizarse 2.860 operaciones. En los diez primeros meses de 2025 se registraron 2.051 compraventas, según los datos de los notarios, aunque si se tienen en cuenta los últimos doce meses suben a 2.491, con un importe medio de 223.964 euros y una superficie media de las viviendas de 92 metros cuadrados.

Otro dato relevante del mercado es el reducido papel que juega la vivienda de nueva construcción, ya que solo supone el 7,59% de las compraventas efectuadas, frente al 92,41 de las realizadas con las residencias de segunda mano. También proporcionan los notarios quiénes son los compradores de las viviendas en A Coruña, ya que el 89,5% son personas a título individual, mientras que un 10,4% son sociedades.

La evolución de los precios afecta del mismo modo a ambos tipos de vivienda. La nueva se situó en 3.047 euros por metro cuadrado el pasado octubre, aunque el mes anterior alcanzó el máximo de los doce anteriores al alcanzar los 3.668 euros, mientras que el precio medio de las viviendas a lo largo de ese periodo fue de 274.429 euros. La usada registró un precio en octubre de 2.342 euros y también fue inferior a la de septiembre, cuando llegó a los 2.630, con un coste medio de 219.857 por cada una de las vendidas. La edad media de los compradores en la ciudad en 2024, último año del que se ofrecen datos, fue de 46 años, muy similar a la de los últimos ejercicios, en los que siempre superó los 40 años e incluso llegó a posicionarse en los 49, lo que revela que las personas jóvenes tienen grandes dificultades para adquirir una vivienda y solo cuando alcanzan una posición económica consolidada son capaces de lanzarse al mercado.

La estadística notarial sobre las compraventas proporciona también información sobre la nacionalidad de quienes adquieren las viviendas en A Coruña, en la que destaca que solo el 4,2% de los extranjeros que realizan estas operaciones no reside en España. Los italianos son los foráneos que compran más residencias en la ciudad, ya que suponen el 16,84% de ellos y todos ellos apuestan por vivir en el país.

Les siguen alemanes y franceses con un 7,37% cada uno de ellos, de los que poco más de un 1% residen en el extranjero, y por los chinos con un 6,32%, aunque en este caso todos viven en España. La última nacionalidad de la que se dan detalles es la estadounidense, cuyos integrantes suman el 5,26% de los extranjeros que compran casa en A Coruña y de los que un 2,1% vive fuera del país. Los notarios contabilizan un 56,84% de extranjeros como compradores de vivienda en el municipio cuyo origen no se menciona, posiblemente porque cada una de las nacionalidades representa un porcentaje muy bajo sobre el total.