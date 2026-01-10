Los puntos limpios de A Coruña reciben al año 8.300 toneladas de residuos, casi todo cascotes y madera

Los dos puntos limpios permanentes de A Coruña, en la ronda de Outeiro y en Eirís, reciben de media unas 8.300 toneladas de residuos anuales, de acuerdo con estimaciones municipales, y los vecinos depositan en ellos desde electrodomésticos viejos a plásticos, neumáticos fuera de uso y baterías. Pero la gran mayoría de los residuos no son domésticos, sino que en su mayoría son escombros y madera procedentes de empresas, así como restos de podas. El Concello de A Coruña, a través del nuevo Plan Municipal de Gestión de Residuos para el periodo 2025-2030, aún en tramitación, reconoce que hay que modernizar las instalaciones y prevé mejorar su seguridad, además de prohibir los residuos de uso industrial.

De acuerdo con el texto del plan, que se aprobó este jueves en la Junta de Gobierno Local pero que deberá pasar por la Xunta y el pleno antes de aprobarse, los dos grandes puntos permanentes de la ciudad (en Santa Teresa de Jornet y el 323 de la ronda de Outeiro) suman 3.900 metros cuadrados, y en ellos se descargan los residuos que recoge el punto móvil que se va desplazando por los barrios. En 2023 las toneladas recibidas superaron las 8.400, pero unas 3.150, el 38%, son escombros, y cerca de 2.100, una cuarta parte del total, madera. Las podas suman otro 19%, cerca de 1.590 toneladas. «La elevada cantidad de escombros y madera aportados es compatible con el uso por parte de las empresas del municipio, autorizado hasta el momento», concluye el texto.

El resto de categorías de desechos no suman el 20% en conjunto. Entre las más importantes están unas 776 toneladas de residuos voluminosos y otras 270 de aparatos eléctricos y electrónicos, a las que se suman 234 de plásticos y 122 de cristales. La ropa supone 43 toneladas anuales, y el papel y cartón 35, una cifra similar a las 33 de los metales. También se depositaron en torno a 20 toneladas de pintura y una cifra parecida de neumáticos viejos, y entre las categorías menores se encuentran 100 kilos de filtros de aceite, 300 de siliconas, 1.000 de tóneres, seis toneladas de aceite mineral y una tonelada de vegetal.

Ampliación de la red

Además de estos grandes depósitos, el Ayuntamiento mantiene un punto limpio móvil que va cambiando de localización y recoge los barrios de martes a sábado en horario de mañana. En Agrela y Pocomaco hay depósitos para uso de las empresas de estos polígonos, y desde 2022, indica el plan municipal, se han ido creando once minipuntos limpios de pequeño tamaño en diversos barrios de la ciudad.

Las infraestructuras «cumplen su función correctamente», afirma el Concello, pero hay que realizar modificaciones y evitar «el depósito de residuos de origen industrial», algo que se incluirá en una futura ordenanza de residuos. El plan ve necesario «realizar labores de acondicionamiento de los recintos» y dotarlos de seguridad 24 horas, además de informatizar la gestión de los puntos limpios para cumplir la ley. Los dos puntos limpios «no son suficientes», por lo que el Concello apuesta por ampliar la red de minipuntos limpios y añadir, en el primer año de vigencia del plan, instalaciones de proximidad para depositar residuos especiales en edificios como mercados municipales y centros cívicos y deportivos.