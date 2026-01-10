Si no lo leo no lo creo
Silla de ruedas infractora
ANTÓN PERULEIRO
Es habitual ver circular bicicletas y patinetes en sentido contrario por el carril bici de A Coruña, a pesar de que ponen en peligro a quienes usan de forma adecuada ese vial, pero lo que no es normal es que una persona en silla de ruedas eléctrica lo haga de ese modo. Así utilizaba el carril en Linares Rivas una persona con discapacidad este viernes para viajar a más velocidad y evitar a los peatones en la acera y, además, saltándose los semáforos.
