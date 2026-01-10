Últimos preparativos del concierto por la paz ‘Chorus’

El proyecto educativo Chorus, que celebra este domingo (19.00 horas) su Concierto por la Paz, calienta motores. En la jornada de este viernes, los participantes se subieron al escenario del Coliseum para hacer el ensayo general. La iniciativa, impulsada por el Concello, logra reunir sobre las tablas a más de 700 músicos profesionales, cantantes, profesores y estudiantes en un espectáculo único.

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) y su Joven Orquesta lideran una banda que arropa a una red de coros infantiles y juveniles, entre los que destacan el Coro Gaos, el Coro MiniGaos y el Coro Infantil del Conservatorio Profesional de A Coruña. Todos ellos bajo la batuta de Fernando Briones. Además del despliegue orquestal, voces consagradas de la escena gallega y nacional como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho se unen a la causa. Juntos interpretarán piezas icónicas de películas de Disney como Hércules, Toy Story o Frozen, además de versiones de temas de Michael Jackson, Lionel Richie o Coldplay. Las puertas del Coliseum funcionarán como punto de recogida de material escolar (lápices, reglas, libretas...) que irán destinados a la Escola Coruña de Senegal, en una acción coordinada por la entidad Ecodesarrollo Gaia. Ya se agotaron las invitaciones disponibles.