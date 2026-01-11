Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos

El informe de concesiones del presupuesto municipal incluye un apartado de posibles nuevas licitaciones, en el que aparece el aparcamiento de la estación intermodal y las 70 plazas reservadas para vecinos en régimen de cesión. Aunque todavía queda pendiente la negociación con Adif para concretar la gestión de este espacio, el Concello estima ingresar 2,94 millones de euros por las 70 plazas y otros 4,5 millones por el adelanto del canon concesional que deberá pagar la empresa que resulte adjudicataria de la explotación del parking, que tendrá un total de 550 plazas. En un principio se proyectó que tendría unas 300, Adif solicitó una ampliación.

Aunque la Xunta se encarga de la construcción del parking, la financiación corre a cargo del Concello y Adif, que serán los que establezcan las condiciones del acuerdo sobre este espacio subterráneo. En él se reservan 70 plazas para vecinos. El precio de cada una de ellas, según las estimaciones incluidas en el presupuesto de 2026, sería de 42.000 euros por un plazo de 50 años. En total sumarían 2,94 millones de euros.

Si un vecino decidiese adquirir una de estas plazas —no es en propiedad, sino en régimen de concesión administrativa municipal, de ahí que haya un plazo de 50 años— debería abonar 70 euros al mes. En la zona, el alquiler de una plaza ya alcanza los 100 euros, según el portal Idealista, en el que tampoco hay muchos anuncios, lo que demuestra la necesidad de contar con un aparcamiento más amplio en la zona. Además, se espera que con la apertura de la intermodal —prevista para finales de 2026— aumente la movilidad en la zona.

En cuanto a compraventas, hay plazas de garaje disponibles por 360.000 euros en la avenida de Os Mallos y otras más económicas, de entre 30.000 y 50.000 euros, en la calle Mariscal Pardo de Vera.

El informe municipal incluye también el cálculo de ingresos por el canon de la concesión, 4,55 millones de euros, siempre y cuando se incluya en el pliego y por el plazo que recoja el acuerdo. El listado de concesiones del Concello ya cuenta con 45 aparcamientos, como el de la plaza de Vigo, el de María Pita, el del Fórum Metropolitano o el del San Rafael. El del Materno-Oncológico es, por ahora, la que tiene una duración más larga, hasta 2090. En esa lista también figuran los parkings de Vioño, con cánones anuales de entre 12.700 y 21.900 euros, aunque la concesionaria debe unos 455.670 euros al Concello.

Los trabajos de la intermodal

La estación de autobús, que ejecuta la Xunta, está prácticamente terminada, aunque no podrá entrar en funcionamiento hasta que esté lista la de tren, mientras que en los trabajos del aparcamiento faltan los remates de los núcleos de salida de los usuarios y la urbanización del entorno.

Las obras de urbanización de A Sardiñeira, que desarrolla el Concello, se encuentran en su fase final. Adif, la tercera pata de este proyecto, continúa con los trabajos de la estación de tren, donde ya se ha colocado la nueva pasarela peatonal que conectará A Sardiñeira con la avenida del Ferrocarril. Las administraciones sitúan en el último tramo de 2026 la apertura de esta estación, a la que el Concello quiere dar el nombre de María Casares.