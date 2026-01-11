Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Radiografía de A CoruñaMeirama, sin luz estableOs Mallos se prepara para despegarEl PSdeG cierra filas
instagramlinkedin

Un octogenario muere atropellado en la salida de la AP-9 hacia A Coruña

Caminaba por el vial que comunica la autopista con la avenida de Alfonso Molina

La ambulancia, en el lugar en el que se produjo el accidente, antes de la confluencia con Alfonso Molina.

La ambulancia, en el lugar en el que se produjo el accidente, antes de la confluencia con Alfonso Molina. / @Eloytp

José Manuel Gutiérrez

Un hombre nacido en 1943 falleció en torno a las 20.00 horas de este domingo al ser atropellado por un vehículo en el vial que comunica la autopista AP-9 con la avenida de Alfonso Molina en el sentido de entrada hacia A Coruña. El siniestro se produjo a pocos metros de la confluencia con el principal acceso a la ciudad cuando el hombre caminaba por esa calzada, en la que no está permitido la circulación de peatones y a una hora en la que ya no había luz solar.

Al lugar de los hechos acudió una ambulancia del servicio de emergencias 061, así como unidades de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico. Los agentes municipales desviaron el tráfico en el vial para hacer posible la intervención del equipo sanitario.

TEMAS

Tracking Pixel Contents