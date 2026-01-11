El BNG pide mejoras de seguridad en la calle Nicaragua
El BNG alerta de riesgos de seguridad para los peatones en la calle Nicaragua ocasionados por «aparcamientos indebidos y furgones de reparto que invaden a todas horas los cruces y aceras». El frente recuerda que, el pasado día 29, una vecina fue atropellada por un furgón de reparto al cruzar un paso de cebra en esa calle, sufriendo fracturas. La concejala nacionalista Avia Veira ha pedido por escrito al Gobierno local que tome medidas para mejorar la seguridad de la vía, tales como elevar los pasos de cebra para rebajar la velocidad de los coches, y ha preguntado por qué el Concello hace «caso nulo» a las denuncias de los vecinos.
Para el BNG, el aparcamiento indebido en la zona —la invasión de los furgones de reparto— representa un riesgo para los peones. «¿Va a solucionar el Gobierno Municipal esta situación?», cuestiona Veira.
