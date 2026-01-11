Charla sobre el universo del desierto de Atacama

El universo del desierto de Atacama centrará una charla abierta en el Planetario de la Casa de las Ciencias el próximo jueves, día 15. La sesión, que comenzará a las 19.30 horas, será de acceso libre. La actividad está organizada por la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío con la colaboración del Concello, y contará con la participación del físico Moisés López Caeiro, que hace dos años fue seleccionado en el Programa de Embajadores Educadores de Astronomía ACEAP 2025 y pudo tomar parte en una visita a las instalaciones astronómicas del desierto sudamericano, una extensión que, en su altiplano, alberga el ALMA (Atacama Large Millimeter Array), el radiotelescopio más grande del planeta. El físico compartirá con los asistentes su viaje visitando los telescopios chilenos y el entorno natural del desierto de Atacama como centro de la astronomía mundial.