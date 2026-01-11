Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Coruña esquiva este domingo un frente activo que traerá lluvias el lunes

Las temperaturas serán superiores a las habituales en estas fechas

Un hombre observando el fuerte oleaje en el Orzán

Un hombre observando el fuerte oleaje en el Orzán / Iago López

RAC

A Coruña

Un frente activo se irá acercando este domingo a Galicia aunque de momento no lo hará por A Coruña. Está previsto que toque tierra en la noche de este último día de la semana, aunque aquí se hará notar a partir del lunes.

Con todo esto, este domingo habrá cielos muy nublados en general en el que es posible que exista alguna precipitación débil durante el día.

Las temperaturas tendrán un moderado ascenso, lo que se notará sobre todo en los valores nocturnos. Las mínimas para hoy son de 11ºC mientras que las máximas de 15ºC, bastante superiores a las registradas en las últimas fechas.

Sin embargo, el viento del suroeste sí que soplará con intensidad fuerte en este día.

