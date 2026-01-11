Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Radiografía de A CoruñaMeirama, sin luz estableOs Mallos se prepara para despegarEl PSdeG cierra filas
instagramlinkedin

Detenida una persona tras un intento de robo con violencia en Os Mallos

Sucedió en la mañana de este domingo

Policía Local de A Coruña

Policía Local de A Coruña / LOC

RAC

Una persona ha sido detenida en la mañana de este domingo tras un intento de robo con violencia en el barrio coruñés de Os Mallos.

Según relata la Asociación Profesional de Policía Local de A Coruña, la persona agredida sufrió lesiones de carácter leve después de que le intentasen quitar pertenencias.

Tras dar la voz de alerta, un indicativo del cuerpo municipal localizó y detuvo al agresor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents