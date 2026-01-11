Detenida una persona tras un intento de robo con violencia en Os Mallos
Sucedió en la mañana de este domingo
Una persona ha sido detenida en la mañana de este domingo tras un intento de robo con violencia en el barrio coruñés de Os Mallos.
Según relata la Asociación Profesional de Policía Local de A Coruña, la persona agredida sufrió lesiones de carácter leve después de que le intentasen quitar pertenencias.
Tras dar la voz de alerta, un indicativo del cuerpo municipal localizó y detuvo al agresor.
