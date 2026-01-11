Feijóo, a la caza del grelo de Monfero

La XXVIII Interparlamentaria del Partido Popular llenó A Coruña este sábado de afiliados y simpatizantes del partido. Uno de los que aprovechó para pasear y relajarse entre mesa y mesa de la jornada fue su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que conoce bien la ciudad en la que residió durante años y en la que no es extraño verlo con asiduidad. En esta ocasión, aprovechó para visitar, junto a otros cargos del partido, el mercado de la plaza de Lugo, donde saludó a placeros y clientes, repartió besos, se hizo fotos y departió sobre el producto con los comerciantes, aunque finalmente se fue con las manos vacías. «Hemos venido a comprar grelos de Monfero, pero no hay», señaló.