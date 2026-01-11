Feijóo saca pecho de A Coruña: “Tiene una de las las mejores cervezas de Europa"

Alberto Núñez Feijóo jugaba en casa y quiso sacar pecho de su ciudad. En A Coruña, con el mar a dos pasos y todo el partido arropándolo, el líder del PP nacional convirtió este domingo la clausura de la XXVIII Interparlamentaria en un pequeño homenaje a la ciudad en la que reside y de la que presume siempre que puede.

Desde el atril, Feijóo fue hilando elogios con la naturalidad de quien habla de casa. Primero, la gastronomía. “Imbatible”, dijo, antes de matizar que en España hay muchos lugares que podrían disputarle el podio, aunque ninguno —insistió— como A Coruña y Galicia. Los diputados, senadores y europarlamentarios que lo acompañaron este fin de semana, aseguró, ya habían tomado buena nota entre mariscadas, pulpo y sobremesas largas.

Pero el verdadero músculo coruñés, según el dirigente popular, está en su tejido productivo. Ahí sacó brillo a dos emblemas locales. “Si quieres probar una de las mejores cervezas de Europa, aquí está Estrella Galicia”, proclamó. Y acto seguido, el guiño textil: “Mirad vuestras etiquetas, vuestros pantalones y jerseys... Si estáis a la moda, vestís como Galicia, como dicta A Coruña”, en referencia directa a Inditex. Una forma de justificar, dijo, por qué el PP eligió la ciudad herculina para su convención política.

Interparlamentaria del PP en A Coruña /

Feijóo también tuvo palabras de agradecimiento para Alfonso Rueda y Diego Calvo, presentes en el acto, por la organización del encuentro. Galicia, afirmó, demuestra “que se puede gobernar”, como —recordó— ha hecho el PP durante sucesivas legislaturas. “A Coruña es una de las mejores provincias de España”, añadió.

Y ya metido en faena, mencionó al líder del PP municipal, Miguel Lorenzo, a quien definió como “ganador de las elecciones municipales que no gobierna por cosas del sanchismo”. “El concejal ganador no es el alcalde; lo es la concejala perdedora”, espetó.

También quiso aludir a las posiciones templadas de los gallegos. "Qué dicen los gallegos", es una pregunta que dijo Feijóo se escucha por todo el territorio nacional. El motivo, según dijo, porque saben que no se pide para uno a costa de los otros. "A los gallegos nos gusta el acuerdo y buscar puntos de encuentro", ensalzó el líder del PP nacional, tras apelar a no primar el relato al resultado ni el poder por el porder al poder para reformar lo que funciona mal y mantener lo que funciona.

“Músculo gallego”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tampoco dejó pasar la ocasión de arrimar el ascua a la brasa coruñesa. En su intervención, abrió con gastronomía —como Feijóo— y zanjó un pequeño pique con Elías Bendodo a golpe de tentáculo: “El mejor pulpo del mundo se come aquí, te pongas como te pongas”, soltó entre sonrisas. Bendodo recogió el guante con deportividad, agradeciendo su “fichaje” por el Básquet Coruña, después de que Diego Calvo y Miguel Tellado le entregasen la víspera una camiseta del equipo naranja.

Rueda aprovechó para agradecer el “apoyo a la hostelería y al comercio local” durante el fin de semana, consciente de que la ciudad vivió un lleno político y gastronómico. Y lo subrayó con un vistazo al aforo: “El auditorio está a tope; hay muchísima gente fuera que ni ha podido sentarse y aun así está aquí apoyando”, aludiendo a "gente de Muros, Noia, O Pino, Teo, Negreira...

El presidente de la Xunta cerró con un mensaje de unidad interna y orgullo territorial. “En nombre del PP y del PPdeG, agradezco al PP de A Coruña su labor. Cuando hay que demostrar músculo, los gallegos lo demostramos como en ningún otro sitio”, sentenció, dejando claro que el partido quiso exhibir fuerza y que A Coruña y Galicia eran el mejor escenario.