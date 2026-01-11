Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 11 de enero

Te proponemos tres planes para este último día de la semana

Ensayo del Concierto por la Paz del proyecto educativo Chorus en el Coliseum

Ensayo del Concierto por la Paz del proyecto educativo Chorus en el Coliseum

Ensayo del Concierto por la Paz del proyecto educativo Chorus en el Coliseum / Casteleiro

A Coruña

Aventura musical del cine de animación

18.30 horas | La Film Symphony Orchestra (FSO) presenta su espectáculo Tonn Story.

Palacio de la Ópera

Concierto por la paz con 700 participantes

19.00 horas | Chorus reúne a la OSG, coros, Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, EvaB o Tinho, entre otros.

Coliseum

‘A verdadeira historia dos tres porquiños’

12.30 y 17.30 horas | Teatro del Andamio narra la verdadera historia de los tres cerditos y de su hermana, una cerdita moderna.

Teatro del Andamio

