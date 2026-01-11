¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 11 de enero

Aventura musical del cine de animación

18.30 horas | La Film Symphony Orchestra (FSO) presenta su espectáculo Tonn Story.

Palacio de la Ópera

Concierto por la paz con 700 participantes

19.00 horas | Chorus reúne a la OSG, coros, Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, EvaB o Tinho, entre otros.

Coliseum

‘A verdadeira historia dos tres porquiños’

12.30 y 17.30 horas | Teatro del Andamio narra la verdadera historia de los tres cerditos y de su hermana, una cerdita moderna.

Teatro del Andamio