¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 11 de enero
Te proponemos tres planes para este último día de la semana
A Coruña
Aventura musical del cine de animación
18.30 horas | La Film Symphony Orchestra (FSO) presenta su espectáculo Tonn Story.
Palacio de la Ópera
Concierto por la paz con 700 participantes
19.00 horas | Chorus reúne a la OSG, coros, Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, EvaB o Tinho, entre otros.
Coliseum
‘A verdadeira historia dos tres porquiños’
12.30 y 17.30 horas | Teatro del Andamio narra la verdadera historia de los tres cerditos y de su hermana, una cerdita moderna.
Teatro del Andamio
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»
- La Cabalgata de los Reyes Magos resiste al granizo en A Coruña con alegría e ilusión