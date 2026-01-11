Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más

Tras décadas de estancamiento, la población de A Coruña está creciendo. En 2024 superó el cuarto de millón de habitantes por primera vez desde los años 90, y, de acuerdos con cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 1 de enero de 2025 se llegó a los 251.543 vecinos. De acuerdo con los cálculos municipales, la población seguirá incrementándose en los próximos años, y llegará a los 261.843 habitantes en 2030. Es decir, 10.300 nuevos vecinos en cinco años.

El cálculo forma parte del nuevo plan municipal de gestión de residuos para 2025-2030, un documento que pasó el pasado jueves por la Junta de Gobierno Local. De acuerdo con el documento municipal, el cálculo está basado en las proyecciones de aumento de la población del Instituto Galego de Estatística (IGE), pero en la web de este órgano autonómico no se puede encontrar este dato para el municipio de A Coruña, aunque sí para la comarca, por lo que probablemente el cálculo municipal sea una extrapolación.

Siempre según el Concello, la población en 2025 sería de unos 252.306 habitantes, menos que la calculada para el 1 de enero de este año, aunque podría alcanzarse a lo largo del año. En 2026 se pasaría a unos 254.700 habitantes, y el año que viene la cifra sería de aproximadamente 258.750. En 2029 se sobrepasaría una nueva barrera simbólica y se alcanzarían los 260.413 habitantes, para quedar por encima de los 261.800 en 2030.

El crecimiento previsto es mucho más acelerado que el de los últimos años. En 2020 la población era de 247.604 vecinos, con lo que la subida hasta 2025 fue de algo menos de 4.000 personas, menos de la mitad de lo que se prevé para el siguiente lustro. Pero esta comparación no es del todo justa porque la pandemia provocó una pérdida de población en la ciudad. Si se hace la comparación entre 2022 y 2025, la ciudad ganó unos 2.280 habitantes por año, una cifra similar al crecimiento medio de 2.060 vecinos anuales que estima el Concello hasta 2030.

Y aún con esta tendencia, la ciudad quedaría muy por debajo de las previsiones de población que incluyó el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Este documento que establece las normas urbanísticas para A Coruña y lo que se puede hacer en cada zona, se aprobó en 2013, y estimaba que en 2025 la población llegaría a 318.000 personas. Esto servía de base para justificar la necesidad de 24.642 nuevas viviendas en la ciudad, cifra que supondría un 26% más de las existentes entonces.

Menos residuos por vecino

El plan municipal de gestión de residuos para 2025-2030, que aún deberá pasar por la Xunta y por el pleno municipal antes de entrar en vigor, realiza un análisis de la producción, recogida y tratamiento de desechos en la ciudad y establece medidas para eliminarlos, desde mejorar las instalaciones de la planta de tratamiento de Nostián a crear una hora feliz en la que los bares de A Coruña vendan tapas más baratas antes de cerrar para evitar tirar alimentos. También estima que, pese al aumento de la población, el número de toneladas de residuos descenderá levemente: de algo menos de 101.000 toneladas estimadas para 2025 a unas 100.400 en 2030.

Esto se producirá por una disminución de los residuos de los habitantes que produce de media cada vecino, de algo más de 400 a unos 383, o un 4,25% menos. En relación a 2018 la caída sería de un 10%, pues en aquel entonces los kilos por año eran algo más de 426.

Además de las iniciativas que s e proponen para reducir la producción de residuos, el plan tiene en cuenta la tendencia de los últimos años. Entre 2018 y 2023, el último año para el que cita datos, los residuos por habitante han ido bajando de forma sostenida, excepto en 2021, cuando hubo un repunte tras la abrupta caída en 2020 debida a la pandemia. Aún así, el dato de ese año, de unos 419 kilos, era inferior al de casi 426 que se registró en 2019. Durante estos años también tendió a subir la recogida separada, aunque es muy baja, del 15,9% en 2023.

Una población envejecida que sube debido a los inmigrantes

Si los vecinos de A Coruña aumentan no es por los nacimientos, que tienden a reducirse y se ven empequeñecidos por las muertes. En 1975, cuando el Instituto Galego de Estatística (IGE) empezó a dar datos, nacían en A Coruña más de 4.400 niños, pero la cifra fue cayendo hasta alcanzar los 1.571 en 1995. Después hubo un cierto aumento, y en 2008 y 2009 se pasó de los 2.250, pero desde 2015 la cifra ha ido cayendo prácticamente todos los años. En 2024 hubo un pequeño repunte, pero la cifra quedó en apenas 1.409 niños.

La cifra es casi la mitad que la de muertes, que en 2024 llegaron a las 2.694, uno de los datos más altos de la serie histórica. Si no hubiese movimiento de población, el número de habitantes habría caído en cerca de 1.300 personas ese año. La ciudad tiene cada vez más porcentaje de población inmigrante: en 2012 había unos 25.600 coruñeses nacidos en el extranjero, el 10,4% de los vecinos, pero doce años después ya eran cerca de 41.300, lo que supone prácticamente el 16,6% del padrón.

Pero incluso con la llegada de población de fuera, A Coruña es una ciudad cada vez más envejecida. En 2012 el número de coruñeses con 65 años o más era de unos 54.100, algo menos del 22% del total. En 2024 ya son casi el 25,5%, y se han superado las 63.500 personas en edad de jubilación. Sobrepasan ampliamente a los menores de 20 años, que no llegan al 16% de la población. Además, cada vez más mayores viven sin estar acompañados por personas más jóvenes. En 2007, el 18,4% de los hogares estaban compuestos solo por personas de 65 o más años, mientras que en 2024 ya era el 24,4%.