El regalo estrella de Reyes en A Coruña: hacer deporte

El año nuevo llega, como siempre, cargado de propósitos. Hacer deporte, por supuesto, está en la lista. Los gimnasios y centros de entrenamiento reciben nuevos usuarios, pero también antiguos clientes que habían abandonado el hábito y que están convencidos de retomarlo. En este 2026, además, algunos responsables de estos centros han notado que el deporte también ha sido un regalo de Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar dejaron debajo del árbol matrículas para ponerse en forma. «Hay muchos regalos de ese tipo. La gente regala salud y volver al gimnasio», comenta Álvaro Sánchez, de 360 Training Center, en la calle de la Merced.

El entrenador nota que «en este arranque de año hay una vuelta a los buenos hábitos», el regreso de esos usuarios que en diciembre dejaron el deporte un poco al margen. También le ha pasado eso a Adrián López, de Mood On Lifestyle. «Mucha gente había parado de entrenar y ahora se pone las pilas. También hay clientela nueva, pero va poquito a poco», expone. Su proyecto arrancó en 2020, en plena pandemia, pero logró consolidarse. «La gente está más preocupada por la salud. Al principio nos costó conseguir clientes, pero ahora ya tenemos gente fija», señala, y detalla que lo que ofrece es «un entrenamiento individualizado» en clases en grupos reducidos.

Adrián López, en una sesión en Mood On / Iago López

«Los buenos propósitos se notan», confirman Dani y Jose, propietarios de Origym, que cuentan con dos centros: uno en la calle Faro y otro en Ángel Rebollo. «Ahora por suerte priorizamos la salud y el ejercicio físico», celebran. Ven que enero empieza con fuerza, pero creen que «el mes en el que se afianza es febrero, porque los Reyes y el roscón aún se alargan y hay mucha gente para empezar» en próximas semanas. En Origym tienen «una clientela muy fiel y estable», por lo que hay «lista de espera en varios servicios».

En The Lab, que se presenta como un centro de entrenamiento boutique, Bruno Coira asegura que «el comportamiento no es inmediato como en los gimnasios tradicionales». «Enero genera mucho interés y consultas, pero las altas reales suelen llegar a partir de febrero», informa. El entrenador cree que «la clave está en la constancia» ya que trabajan con «entrenamientos personalizados y seguimiento continuo». En su centro, «quienes comienza lo hacen con una mentalidad a largo plazo, lo que se traduce en menos abandono y mejores resultados».

Entre los nuevos usuarios hay de todo: hombres, mujeres, jóvenes o adultos. Aunque en Fitness Park, con gimnasios en Marineda City y Alfonso Molina, ven que enero aparecen por la puerta «personas de entre 20 y 30 años». «Son los que más se ponen ese propósito de año nuevo», desvela Juan de León, que indica que con el arranque de año «siempre hay un incremento de usuarios». Esta vez lo han notado más en su centro de Alfonso Molina porque «abrió hace poco y es la novedad». Cuenta, además, que hay «afluencia a todas horas», y eso que abren a las seis de la mañana y cierran a la una de la madrugada. Está claro que los buenos hábitos no entienden de horario.