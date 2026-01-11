«Es un reto conseguir que 700 personas suenen como uno»

Fernando Briones será el encargado de la dirección del concierto de la paz Chorus con más de 700 intérpretes en el escenario y con artistas como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho.

¿Cómo nace la idea de este concierto multitudinario?

La propuesta vino de parte de la Concejalía de Educación, de Juan Ignacio Borrego, el concejal de Educación, que un día me comentó la idea de hacer un concierto por la paz, que tuviera mucha repercusión, y empezamos a ver qué se podía hacer. Esto fue hace ya casi un año, incluso algo más, y desde entonces estuvimos viendo posibilidades, qué elementos podían intervenir y cómo darle forma. Para hacer algo con repercusión, qué mejor que contar con las chicas de Galicia, los niños de los colegios y los coros infantiles que hay en la ciudad con gran talento. Ha sido una aventura, pero llevo algunas a mis espaldas, así que no me asustó tanto.

¿Cómo se ha coordinado todo el trabajo artístico?

Hemos ido de menos a más. Los niños han trabajado con sus profesores en los colegios y nos hemos reunido durante cinco fines de semana para hacer ensayos colectivos. Esta semana ya nos hemos unido a los coros infantiles y hemos ido montando las diferentes piezas del puzzle poco a poco. Lo más importante es organizarse bien, ver qué pueden hacer los niños, conocer las capacidades de cada uno de los coros y trabajar con mucha energía y mucha ilusión para que todo el mundo se aprenda sus partes y estudie las partituras. Es, sobre todo, una cuestión de ilusión y de energía. Yo llevo muchos años trabajando con este tipo de repertorios porque me gustan mucho y me agradan, y estoy acostumbrado a trabajar con grandes masas. No es solo una cuestión de organización, también de no tener miedo a hacer proyectos grandes.

¿Cuál ha sido el mayor reto?

Es una labor muy importante y gratificante pero el mayor reto es intentar que en el Coliseum suene esta música lo mejor posible, con todo lo que implica tener a 700 personas sobre el escenario y suenen como uno. El reto es juntarlo todo y, sobre todo, conseguir que los niños estén muy concentrados, porque es bastante música y tienen que estar atentos siempre.

El repertorio tiene grandes clásicos...

Sí, es un repertorio que ya trabajé en 2022 en María Pita, durante las fiestas, aunque no con tanta gente. Son canciones de más de 30 películas, muchas de Disney, y grandes temas de musicales como This is me, A Million Dreams o We Are the World. Es un repertorio muy fácil de acceder, todo el mundo lo va a tener en la cabeza, va a poder cantar y disfrutar con nosotros. Además, contamos con la colaboración de seis grandes cantantes que se suman al proyecto.

¿Qué aportan estos artistas de renombre al concierto?

Sobre todo visibilidad. Visibilidad al proyecto y a todo lo que se quiere reivindicar con él. No hay que olvidar que, además de ser un concierto muy bonito y un concierto por la paz, que es lo más importante, también tiene un carácter solidario. Todo lo que se recaude en material escolar se destinará a la Escuela Coruña de Senegal. La presencia de estos artistas ayuda a dar visibilidad a la importancia de la música coral en la infancia, al mensaje de paz y a recordar que hay gente que tiene mucho menos que nosotros, para quienes un lápiz o una goma lo son todo.

¿Qué respuesta espera del público coruñés?

No sé qué va a pasar el domingo, pero el viernes a las ocho ya había 5.800 entradas distribuidas y solo faltaban unas 500 por repartir. No sé cómo estará ahora mismo, pero creo que va a haber un lleno total en el Coliseum.

¿Es el proyecto más grande que ha dirigido?

Sí. No es frecuente tener la oportunidad de dirigir grandes masas, tanto corales como orquestales. La orquesta son unas 150 personas, con la Orquesta Sinfónica de Galicia junto a su Joven Orquesta, más casi 550 cantores. Creo que va a ser un espectáculo difícil de olvidar y que la gente lo va a disfrutar mucho.