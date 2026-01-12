Clase magistral de Vázquez

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha aprovechado su visita a la ciudad con motivo de la Interparlamentaria del Partido Popular para departir durante una comida en el Real Club Náutico con el exalcalde socialista Paco Vázquez a quien agrade la «clase magistral de política». También tuvo ocasión de saludar al empresario y fundador de Inditex, Amancio Ortega. Tras fotografiarse con ambos, les agradeció en su publicación su «aportación a España».