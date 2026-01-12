Si no lo leo no lo creo
Clase magistral de Vázquez
ANTÓN PERULEIRO
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha aprovechado su visita a la ciudad con motivo de la Interparlamentaria del Partido Popular para departir durante una comida en el Real Club Náutico con el exalcalde socialista Paco Vázquez a quien agrade la «clase magistral de política». También tuvo ocasión de saludar al empresario y fundador de Inditex, Amancio Ortega. Tras fotografiarse con ambos, les agradeció en su publicación su «aportación a España».
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos