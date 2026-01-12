Dos coches arden en A Coruña, en Gregorio Hernández y Alfonso Molina
Ambos vehículos estaban en circulación cuando empezaron a arder | En Gregorio Hernández las llamas afectaron a las fachadas de dos edificios y en Alfonso Molina hubo que cortar el desvío hacia Matogrande durante media hora
Los bomberos de A Coruña han tenido que apagar esta mañana dos vehículos en llamas que empezaron a arder cuado estaban en circulación en diferentes puntos de la ciudad y con apenas una hora de diferencia entre ambos incendios. Ha ocurrido en la calle Gregorio Hernández y en la avenida de Alfonso Molina.
El primero de estos dos incendios en vehículos que estaban circulando en A Coruña cuando empezaron a arder ocurrió alrededor de las 06.50 horas en la calle Gregorio Hernández. Según informan los efectivos de emergencias, el turismo afectado, un coche de la marca Mercedes, ardió "con mucha intensidad y virulencia".
Daños en dos fachadas de Gregorio Hernández
Las llamas afectaron a un contenedor cercano y a las fachadas de dos edificios situados en los números 12 y 14 de la calle Gregorio Hernández, según informan fuentes oficiales. No constan daños personales. La Policía Local de A Coruña destaca que el incidente ocurrió cerca de una gasolinera.
Los bomberos movilizaron para este intervención a una dotación con dos vehículos y un total de siete efectivos. Una vez extinguidas las llamas, los servicios de emergencias se retiraron a la espera de que una grúa retirase el vehículo incendiado para posteriormente poder limpiar la zona peatonal y parte de la calzada afectadas por las llamas. Pasadas las 08.20 horas los bomberos han regresado al lugar para proceder con estas tareas.
En llamas en Alfonso Molina
El segundo incendio de un vehículo en marcha ocurrido esta mañana en A Coruña se registró minutos antes de las 08.00 horas en la avenida de Alfonso Molina cuando un turismo que circulaba en sentido entrada a la ciudad se detuvo en el arcén a la altura de Matogrande y empezó a arder.
Los bomberos acudieron al lugar y, según informa la Policía Local, fue necesario cortar el desvío hacia Matogrande hasta que las llamas quedaron extinguidas y se pudo reabrir el desvío, pasadas las 08.20 horas. Este incendio de un coche en llamas en Alfonso Molina desencadenó importantes retenciones en sentido entrada a la ciudad.
