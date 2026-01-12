«Determinamos con IA qué tareas debe realizar antes un programa»

Desarrolló su tesis en priorización con inteligencia artificial de requisitos, esto es, las funciones de un sistema informático.

La priorización en determinar cuáles requisitos son más urgentes, críticos o aportan mayor valor, y por tanto deben implementarse primero. Si vamos a desarrollar una app para un banco, y tenemos dos requisitos: mostrar el saldo de la cuenta y enviar notificaciones, el primero puede considerarse prioritario, ya que sin esta función la aplicación no tendría utilidad para el usuario. En algunas ocasiones decidir la prioridad no es una tarea fácil, y hay que negociar entre los interesados (analistas, clientes, desarrolladores). Aquí es donde implementando la automatización de este proceso puede lograr reducir costos y agilizar el proceso.

¿Cómo fue la investigación?

Empleamos algoritmos que entrenamos con una base de datos propia, construida a partir de proyectos reales del Laboratorio de Bases de Datos de la UDC, donde desarrollé mi tesis. Nos enfocamos específicamente en el idioma español, algo poco común, ya que la mayoría de las investigaciones sobre priorización de requisitos se centran en inglés. Esto aporta un valor añadido, ya que permite avanzar hacia soluciones multilenguajes y reduce la dependencia de traducciones o recursos ajenos al idioma original de los proyectos. El modelo que usamos, LambdaRank, es un enfoque que hasta ese momento no había sido explorado en este tipo de problema, y es una opción muy viable para priorizar requisitos.

¿Qué permite?

Tiene un rendimiento especialmente sólido en las primeras posiciones del ranking, los 10 a 20 requisitos más importantes, que suelen ser los que más influyen en las primeras fases del proyecto. Así se puede reducir la carga de trabajo y la participación intensiva de los interesados en las etapas iniciales. El modelo ofrece una primera propuesta de priorización, y luego se puede afinar. Creo que existe potencial para un proyecto empresarial. La automatización puede implementarse, especialmente en empresas que manejan grandes volúmenes de requisitos o que trabajan con líneas de producto de software. Con un desarrollo adicional y una interfaz adecuada, podría evolucionar hacia un producto o servicio que se integre con otros y agilice la toma de decisiones.

¿Qué hará en el futuro?

Planeo continuar investigando la priorización automática de requisitos, e incorporar un volumen mayor y más diverso de datos para mejorar la capacidad de generalización de los modelos, para que puedan aplicarse de manera efectiva en distintos contextos y tipos de proyectos. Además, siempre tengo en mente seguir investigando el uso de diversas técnicas en tareas propias de la ingeniería de requisitos, como la detección de ambigüedades, la identificación automática de requisitos en textos, etcétera.