El documental ‘Salvar a escuridade’ llega al Fórum

El Fórum Metropolitano acoge este lunes, 12 de enero, a las 19.30 horas la proyección en versión original con subtítulos en gallego del documental Salvar a escuridade, de Sriram Mulari. Organizada por la Asociación Vecinal de Oza Gaiteira Os Castros con la colaboración del Concello de A Coruña, el documental aborda el problema de la contaminación luminosa a la hora de contemplar los astros.