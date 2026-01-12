La Domus se pone a la altura de la primera infancia

La Domus abre una nueva puerta al conocimiento desde la infancia más temprana. El museo científico coruñés incorpora desde este lunes un espacio pensado exclusivamente para niñas y niños de hasta seis años. La nueva zona, bautizada como Minidomus, nace con el objetivo de «ofrecer por primera vez un ámbito propio a una franja de edad que hasta ahora no contaba con contenidos específicos diseñados para ella», según aseguró Marcos Pérez, director de los Museos Científicos Coruñeses.

El espacio se estrena como un entorno acolchado, tranquilo y silencioso, diferenciado del resto de salas, en el que todo está pensado para garantizar seguridad y fomentar la curiosidad. Durante la mañana de este lunes, los menores de la escuela infantil de Monte Alto fueron los primeros en disfrutar de la nueva zona, concebida como un pequeño museo repleto de experiencias sensoriales, elementos de construcción y dinámicas de exploración adaptadas a los más pequeños. El proyecto refuerza así el vínculo de la Domus con la comunidad educativa. La apertura de este nuevo módulo permite integrar al museo en la red de escuelas infantiles municipales y ampliar su oferta a centros que hasta ahora no encontraban un espacio adecuado para este público. La zona dedicada a la primera infancia se incorporará al circuito habitual de reservas para visitas escolares y contará con programación específica a lo largo del año.

La dimensión familiar ocupa un lugar central en el diseño del espacio. Tal y como señaló Pérez durante la inauguración, las investigaciones sobre museos de ciencia indican que «las actividades con mayor impacto educativo son aquellas que se realizan en familia». Esta idea ha guiado el planteamiento de la Minidomus, que favorece el tiempo compartido entre madres, padres y menores, con propuestas que invitan a participar juntos y a descubrir la ciencia desde el juego.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, acudió también a la presentación de la nueva área educativa y recordó que cada año alrededor de 12.000 menores visitan el museo científico, «de los cuales cerca de 10.000 pertenecen a ese tramo de edad», una cifra que impulsó al equipo del museo a crear el módulo «con base científica, pero adaptada a las capacidades y necesidades de la primera infancia».