El Gobierno pretende limitar los alquileres de temporada en mercados tensionados como A Coruña

Poner límites a los precios del alquiler en zonas tensionadas como A Coruña con un régimen sancionador y mecanismos de control de rentas contemplados en la Ley de Vivienda son algunas de las medidas incluidas en el real decreto-ley que el Ejecutivo espera aprobar en las próximas semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que espera sacar adelante “medidas urgentes” con el apoyo de los grupos parlamentarios para “blindar la vivienda a la especulación” y poner freno a quienes pretenden “aprovecharse de una situación de emergencia habitacional”. El real decreto-ley incluye medidas para contener los precios del alquiler y combatir prácticas abusivas como el uso fraudulento de los contratos de temporada o la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones para elevar rentas. En concreto, la propuesta del Ejecutivo incluye limitar los alquileres de temporada con "con medidas más estrictas y con un régimen sancionador para aquellos que se salten la ley" y poner un tope al precio del alquiler por habitaciones: los nuevos alquileres por habitaciones no podrán superar la renta total del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda.

La declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado está vigente desde el pasado mes de julio, lo que permite congelar durante los tres próximos años los precios del alquiler, cuyo coste medio se sitúa en torno a los 732 euros mensuales, la ciudad con los precios más caros en Galicia. A pesar del tope al alquiler, hay propietarios que esquivan las restricciones al pasarse al alquiler temporal, una modalidad que supone un tercio de la oferta en A Coruña y no está sometida a restricciones, ya que la legislación que establece las zonas tensionadas se refiere a los alquileres de vivienda, por lo que quedan fuera los arrendamientos de temporada y los precios no tienen limitaciones.

Las medidas que el Ejecutivo espera aprobar en las próximas semanas contemplan incluir dentro del arrendamiento de vivienda los alquileres temporales de casas y de habitaciones «que vengan a cubrir la necesidad de vivienda del arrendatario cuando éste se encuentra temporalmente desplazado de su domicilio habitual, por causa justificada y acreditable» y, sin eliminar la figura, reducir su atractivo «para su uso especulativo».