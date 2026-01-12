La huelga del transporte paraliza de nuevo las estaciones de buses de la provincia de A Coruña

“Las estaciones están paradas y no hay autobuses”, asegura el responsable de Transportes del sindicato CIG, Ernesto López Rei, sobre el seguimiento de la huelga del transporte por carretera de la provincia de A Coruña este lunes, primera de las jornadas de paro convocadas también por CCOO y UGT, que continuarán los días 13, 16, 19, 20 y 23 de este mes, aunque a partir del 2 de febrero la protesta, que ya realizó varios días de huelga en diciembre, tendrá carácter indefinido en demanda de un nuevo convenio colectivo para el sector.

Aunque la Xunta decretó servicios mínimos, en los paros realizados en diciembre no se respetaron, situación que, a la vista de la situación de las terminales de autobuses, parece estar repitiéndose hoy, aunque la Xunta afirma que hasta las 09.00 horas su cumplimiento fue del 28% en los contratos afectados, mientras que en el transporte escolar alcanzó el 56%.

Dársenas vacías y autobuses parados en otra jornada de huelga de los buses interurbanos en A Coruña / Carlos Pardellas

La reivindicación se está desarrollando sin incidentes y López Rei informó de que los sindicatos siguen sin recibir comunicaciones de la patronal para retomar la negociación. “Si no hay una llamada por parte de la patronal y se restablece la mesa negociadora, no le veo trazas de que esto se vaya a solucionar”, señaló el sindicalista.

“Inevitable no hay nada”, comentó sobre la perspectiva de que la huelga sea indefinida desde el 2 de febrero, aunque advirtió de que “tal y como estamos, hay más más posibilidades de que pase a ser indefinida de que no lo haga”, a lo que añadió su deseo de que el director xeral de Transportes de la Xunta o el conselleiro de Presidencia “se levanten y decidan hacer su trabajo, le digan a la patronal que se tiene que sentar y llegar a un acuerdo”. En opinión de López Rei, el conflicto laboral “está en su momento más duro y ni siquiera hay un canal de diálogo”.