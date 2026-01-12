José Manuel Fandiño, coordinador de Urgencias del Hospital de A Coruña: “Hay que garantizar unos tiempos de atención en Primaria”

Coordinadores de Urgencias del Servizo Galego de Saúde (Sergas) han rubricado un comunicado conjunto en el que alertan del «riesgo de colapso» por la falta de profesionales, los continuos retrasos en la subida a planta de enfermos que convierten las Urgencias en «depósitos» de pacientes y las «dilaciones» para conseguir una cita en Atención Primaria que empujan a muchos ciudadanos a acudir, directamente al hospital, en busca de una atención urgente. El documento, suscrito por una docena de responsables de servicio, cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) en Galicia. Su presidente, el doctor José Manuel Fandiño, al frente del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), es uno de los firmantes del manifiesto, que también apoyan sus homólogos de Cee, Ferrol, Santiago, Barbanza, Lugo, Monforte, Ourense, Verín, Pontevedra, O Salnés y Vigo. Denuncian que sufren «una situación de sobrecarga asistencial y falta de drenaje», que se acentúa aún más en estas fechas debido a los casos de gripe e infecciones respiratorias.

-¿Cuál es su diagnóstico de la situación que viven las Urgencias hospitalarias de Galicia?

-La situación es la que se describe en el comunicado. Hay dos problemas fundamentales. Uno es el drenaje en los servicios de Urgencias, que todos los inviernos está ahí porque no se toman las medidas oportunas. El hecho de que esto suceda todos los años lo único que quiere decir es que no se están haciendo las cosas como se deben hacer.

-¿Cómo se deben hacer?

-Si tenemos claro que, cuando llega el invierno, aumenta la demanda de patología médica (respiratoria, de insuficiencia cardíaca…), todo tiene que estar organizado para que esos pacientes no acaben en los pasillos de los servicios de Urgencias, lo cual va contra su dignidad, su intimidad, la confidencialidad y, sobre todo, contra su seguridad (algo que no decimos los coordinadores de Urgencias, sino la evidencia científica). Y se puede hacer. Es más, hay una instrucción en el Sergas, la 19/20 del año 2020, en la que se recoge cómo articular eso. Incluso en unos niveles determinados, según la demanda que tuviésemos. Está articulado, debería hacerse, pero no se está implementando. Esta es la realidad. Por otro lado, si año tras año ocurre esto, a lo mejor hay que empezar a programar la actividad quirúrgica fuera de este periodo, excepto la patología quirúrgica urgente y la ‘prioridad 1’ (neoplasias y todas las dolencias que requieran intervención inmediata). Sin embargo, seguimos igual. Intentando poner parches a la situación.

-En su comunicado conjunto, atribuyen también la alta demanda asistencial en las Urgencias gallegas a demoras de hasta tres semanas para ir al médico de familia.

-Así es. La gente llega, dice que va a pedir una cita para su médico de cabecera porque tiene fiebre o catarro, y se encuentra con dilaciones que van desde una semana, hasta las tres a las que ha llegado a nivel gallego. La atención continuada a la población, el primer nivel asistencial, es la Atencion Primaria. Tienen que darse las citas antes. Así se recoge en la Ley General de Sanidad del 86 y en el Real Decreto 1030/2006 de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) que dice que es su competencia. A lo mejor ha existido una tendencia progresiva, en los últimos años, hacia una atención programada y telefónica en Atención Primaria, y quizás hay que reducirla en estos periodos.

-¿A qué se refiere?

-Yo no me quiero meter en el funcionamiento de la Atención Primaria, pero eso repercute en los recursos que la población tiene para ellos. Con lo cual la demanda acaba llegando a los servicios de Urgencias. Unos servicios que, al final, tienen a pacientes en los pasillos, y es que, por encima, aumenta la demanda, lo que repercute en que los flujos cada vez sean más lentos. Pensemos que nosotros nos dedicamos a atender la patología tiempo dependiente: pacientes con insuficiencia respiratoria grave, con infarto, accidentados, en parada cardíaca, sépticos... Y tenemos que tener todo esto funcionando.

"Cuando yo era joven, ibas al centro de salud y te daban una cita. Podías esperar más o menos, pero la tenías ese mismo día. Yo creo que los ciudadanos tienen que tener cita con su médico de cabecera en 24-48 horas. Hay que garantizar unos tiempos de atención. No puede ser que se les dé en una semana, dos o tres, porque ninguno de nosotros esperaría"

-En su manifiesto, los coordinadores de Urgencias aluden, además, a un déficit de profesionales. ¿Cuál es la situación?

-En la actualidad (y a pesar de lo que se está diciendo de forma reiterada, de que hay menos recursos en Atención Primaria), el colectivo que tiene más problemas de personal, en el sentido de que se van a jubilar muchos más profesionales en los próximos años, son los servicios de Urgencias y Emergencias. Esta es la realidad. Los de Primaria se van a equilibrar, probablemente, entre este año y el siguiente. Están saliendo muchísimos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, algo que me parece lógico, pero en los servicios de Urgencias no. Con lo cual, aún encima de que tenemos pocos recursos... Incluso hay otro tema, y es que, en este momento, no estamos ni compitiendo en condiciones atractivas para realizar nuestra labor.

-¿Qué quiere decir?

-Hay un problema importante, y es que seguimos sin tener a los residentes (MIR) de nuestra especialidad. Este año ha sido la primera convocatoria MIR, por tanto, los primeros especialistas de Urgencias y Emergencias saldrán una vez finalizados los cuatro años de formación. Sin embargo, existe un dato real, y es que el 80% de la población que ingresa en un hospital lo hace a través del Servicio de Urgencias. Somos la cara visible. Pero hay algo esencial, y es que la Atención Primaria es el primer escalón asistencial. Cuando yo era joven, ibas al centro de salud y te daban una cita. Podías esperar más o menos, pero la tenías ese mismo día. Yo creo que los ciudadanos tienen que tener cita con su médico de cabecera en 24-48 horas. Hay que garantizar unos tiempos de atención. No puede ser que se les dé en una semana, dos o tres, porque ninguno de nosotros esperaría.

"Cuando hay una huelga. ¿Quién tiene el cien por cien de servicios mínimos? ¿Qué servicio tiene el cien por cien de presencias todos los días del año? Las Urgencias hospitalarias. Nuestro compromiso con la población es absoluto. Pero la situación es dramática en muchos servicios de Urgencias de Galicia. Dramática, especialmente, para los pacientes, a quienes nosotros queremos ver en tiempo y forma. Llegar a la situación que hemos llegado, y que parezca como si no pasase nada... A mí me parece absolutamente grave en un sistema sanitario que puede hacer las cosas mejor"

-Y, entonces, se dirigen a Urgencias.

-Ya lo vimos en la pandemia, y también durante el apagón. Esa es la realidad. Ahora, esta semana, por ejemplo, hay una huelga. Cuando esto sucede, ¿quién tiene el cien por cien de servicios mínimos? ¿Qué servicio tiene el cien por cien de presencias todos los días del año? Las Urgencias hospitalarias. Nuestro compromiso con la población es absoluto. Pero la situación es dramática en muchos servicios de Urgencias de Galicia. Dramática, especialmente, para los pacientes, a quienes nosotros queremos ver en tiempo y forma. Llegar a la situación que hemos llegado, y que parezca como si no pasase nada... A mí me parece absolutamente grave en un sistema sanitario que puede hacer las cosas mejor.