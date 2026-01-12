Música desde A Coruña por la paz y la solidaridad

La Orquesta Sinfónica de Galicia y su Orquesta y Coro Jóvenes, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional de Música da Coruña, el Coro MiniGaos, el Coro Gaos Novo y el Coro Gaos, además de artistas invitados como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B e y Tinho sumaron este domingo más de 630 personas participantes en Chorus 2026 - Concerto pola Paz, una iniciativa del Concello coruñés para dar a conocer la labor de formación musical desarrollada en la ciudad durante los últimos meses en los centros educativos y que contó con la colaboración de Marineda City, Gadisa, Bonilla y Cabreiroá.

Los músicos y cantantes interpretaron canciones de películas de Disney, del musical The Greatest Showman y versiones de temas de Michael Jackson, Lionel Richie y Coldplay. El concierto tuvo además un componente solidario, ya que en la entrada del Coliseum se recogió material educativo que será enviado a la Escola Coruña de Senegal, una iniciativa de la ONG Ecodesarrollo Gaia.

«Lo que hoy vivimos aquí no es solo un concierto, sino la verdadera imagen de la ciudad», manifestó la alcaldesa, Inés Rey, quien apostó por la continuidad de Chorus al decir que pretende «ir más allá de un escenario y de un día concreto, para formar parte de la identidade de una Coruña que promueva desde la educación, los valores, y la paz para las personas».

Rey destacó además la implicación del alumnado en esta iniciativa municipal y el «valor simbólico de un concierto que quiere lanzar un mensaje claro de paz desde A Coruña al mundo».