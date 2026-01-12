La plantilla de las escuelas deportivas de A Coruña mantiene los paros

Trabajadores de las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña realizaron este lunes una nueva jornada de huelga en defensa de un nuevo concurso para su gestión que incluya sus reivindicaciones salariales y laborales, en las que incluyen la supresión de lo que califican de "discriminaciones" entre profesionales con las mismas funciones y lo que consideran elevadas tasas de trabajo a tiempo parcial.

Los empleados se concentraron ante el Palacio de los Deportes de Riazor y se manifestaron hasta la plaza de María Pita, donde ofrecieron una clase magistral de zumba. Para este martes está prevista una nueva concentración en Riazor.

La alcaldesa, Inés Rey, recordó que el Concello retiró la concesión de la gestión a la empresa Serviplus al comprobar que no había abonado las cantidades que le entregó para pagar las nóminas de noviembre y diciembre, para lo que encargó a la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios, Emvsa, que se encargue de esta labor hasta que se contrate a una nueva compañía. "Este mes los trabajadores cobrarán como tiene que ser su salario porque el Ayuntamiento pagará a través de Emvsa", destacó Rey, quien también señaló que este mismo mes habrá un pliego de condiciones para licitar el nuevo contrato.