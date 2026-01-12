La plantilla de las escuelas deportivas de A Coruña mantiene los paros
La alcaldesa asegura que los trabajadores cobrarán este mes directamente del Concello tras retirarse la concesión a Serviplus
Trabajadores de las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña realizaron este lunes una nueva jornada de huelga en defensa de un nuevo concurso para su gestión que incluya sus reivindicaciones salariales y laborales, en las que incluyen la supresión de lo que califican de "discriminaciones" entre profesionales con las mismas funciones y lo que consideran elevadas tasas de trabajo a tiempo parcial.
Los empleados se concentraron ante el Palacio de los Deportes de Riazor y se manifestaron hasta la plaza de María Pita, donde ofrecieron una clase magistral de zumba. Para este martes está prevista una nueva concentración en Riazor.
La alcaldesa, Inés Rey, recordó que el Concello retiró la concesión de la gestión a la empresa Serviplus al comprobar que no había abonado las cantidades que le entregó para pagar las nóminas de noviembre y diciembre, para lo que encargó a la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios, Emvsa, que se encargue de esta labor hasta que se contrate a una nueva compañía. "Este mes los trabajadores cobrarán como tiene que ser su salario porque el Ayuntamiento pagará a través de Emvsa", destacó Rey, quien también señaló que este mismo mes habrá un pliego de condiciones para licitar el nuevo contrato.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos