El PP exige medidas a Inés Rey ante el "repunte" de robos en los barrios
El portavoz, Miguel Lorenzo, insta a recuperar la Policía de Barrio y a reforzar los efectivos en las zonas más afectadas de la ciudad
A Coruña
El PP de A Coruña trasladará al Pleno la preocupación del grupo tras los robos en garajes y comercios de Os Mallos, Cuatro Caminos y Agra do Orzán de las últimas semanas. Su portavoz, Miguel Lorenzo, demanda el refuerzo de la Policía Local y Nacional para atajar la situación. La propuesta técnica para el Pleno del jueves incluye "recuperar la figura de la Policía de Barrio" y realizar un análisis de necesidades por distritos. La iniciativa busca frenar el aumento de la criminalidad tras los últimos balances oficiales de 2025. El PP reclama una actuación para "proteger a residentes y comerciantes ante la situación actual".
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos