Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortado el acceso de Alfonso Molina desde San CristóbalBonificaciones para propietarios que mantenga el precio del alquilerUnión en el área metropolitana por la continuidad de LosánNueva jornada de huelga del transporte interurbanoCopa del Rey: Deportivo - Atlético
instagramlinkedin

El PP exige medidas a Inés Rey ante el "repunte" de robos en los barrios

El portavoz, Miguel Lorenzo, insta a recuperar la Policía de Barrio y a reforzar los efectivos en las zonas más afectadas de la ciudad

La policía Nacional en la calle Real

La policía Nacional en la calle Real / Iago Lopez

RAC

A Coruña

El PP de A Coruña trasladará al Pleno la preocupación del grupo tras los robos en garajes y comercios de Os Mallos, Cuatro Caminos y Agra do Orzán de las últimas semanas. Su portavoz, Miguel Lorenzo, demanda el refuerzo de la Policía Local y Nacional para atajar la situación. La propuesta técnica para el Pleno del jueves incluye "recuperar la figura de la Policía de Barrio" y realizar un análisis de necesidades por distritos. La iniciativa busca frenar el aumento de la criminalidad tras los últimos balances oficiales de 2025. El PP reclama una actuación para "proteger a residentes y comerciantes ante la situación actual".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
  2. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
  5. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  6. Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
  7. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
  8. Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos

José Manuel Fandiño, coordinador de Urgencias del Hospital de A Coruña: “Hay que garantizar unos tiempos de atención en Primaria”

El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos

El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos

La Xunta construirá otras 264 viviendas públicas en el barrio de Xuxán, en A Coruña

La Xunta construirá otras 264 viviendas públicas en el barrio de Xuxán, en A Coruña

Comienza la reforma del parque de Santa Margarita, en A Coruña

Comienza la reforma del parque de Santa Margarita, en A Coruña

El PP exige medidas a Inés Rey ante el "repunte" de robos en los barrios

El PP exige medidas a Inés Rey ante el "repunte" de robos en los barrios

El Gobierno pretende limitar los alquileres de temporada en mercados tensionados como A Coruña

El Gobierno pretende limitar los alquileres de temporada en mercados tensionados como A Coruña

La plantilla de las escuelas deportivas de A Coruña mantiene los paros

La plantilla de las escuelas deportivas de A Coruña mantiene los paros

Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC

Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
Tracking Pixel Contents