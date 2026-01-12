El PP exige medidas a Inés Rey ante el "repunte" de robos en los barrios

El PP de A Coruña trasladará al Pleno la preocupación del grupo tras los robos en garajes y comercios de Os Mallos, Cuatro Caminos y Agra do Orzán de las últimas semanas. Su portavoz, Miguel Lorenzo, demanda el refuerzo de la Policía Local y Nacional para atajar la situación. La propuesta técnica para el Pleno del jueves incluye "recuperar la figura de la Policía de Barrio" y realizar un análisis de necesidades por distritos. La iniciativa busca frenar el aumento de la criminalidad tras los últimos balances oficiales de 2025. El PP reclama una actuación para "proteger a residentes y comerciantes ante la situación actual".