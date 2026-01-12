El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos

El precio medio de la renta mensual de los nuevos alquileres en A Coruña ha bajado por primera vez en un año de los 700 euros. Según los datos del Observatorio de Vivenda de la Xunta correspondientes a 2025, en diciembre el importe medio fue de 686 euros, una cifra a la que no se había llegado en todo el año, cuando se alcanzó el máximo de 771 euros en junio, el mes antes de que se hiciese oficial la declaración de zona de mercado residencial tensionado. Sin embargo, también cayó el número de contratos firmados, con un total de 5.594 en todo el año --solo 210 a final de año--, un 5% menos que el año anterior.

Los precios se contienen, con una media de 731 euros el año pasado, pero siguen estando por encima de los que se registraron en los últimos cuatro años, cuando las rentas mensuales se situaban entre los 576 y los 682 euros. También son los más caros de Galicia, aunque el precio medio consiguió bajar de los 700 euros al acabar año, mientras que otras ciudades de la comunidad han experimentado subidas.

Radiografía de los contratos de alquiler en 2025 en A Coruña / LOC

Detrás de estos datos puede estar la declaración de mercado tensionado, que limita los precios, pero también tiene otras consecuencias: la limitación de la oferta de arrendamiento convencional. En algunos casos, los propietarios optan por hacer contratos de temporada, que quedan fuera de las medidas restrictivas impuestas por ley porque no se consideran alquiler de vivienda. Esto también se ve reflejado en los datos del Observatorio, pues de los 713 contratos que se firmaron en julio, con la medida recién estrenada, se pasó a los 210 de diciembre, un 70% menos. La caída ya se notó en octubre y noviembre, con 430 y 373 contratos, respectivamente.

También hay un descenso en el cómputo global: en 2025 se firmaron 5.594 contratos, 301 menos que el año anterior. La diferencia es mayor si se compara con años anteriores, pues en 2023 se realizaron 6.045 contratos y en 2022, 6.156.