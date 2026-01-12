Un proyecto de la Universidad, a un paso del 'oro solidario'

El proyecto Stop Cancro de pel en persoas con albinismo, con participación de la Universidade da Coruña, es uno de los 20 finalistas de los XIII Premios al Voluntariado Universitario. La Iniclativa combate la baja esperanzade vida en Mozambique mediante asistencia dermatológica y reparto de fotoprotectores.

La Fundación Mutua Madrileña anunciará en febrero los ocho ganadores de esta edición a los que destinará 50.000 euros de premio. El programa universitario destaca por su impacto social y médico en Mozambique, en donde es la principal causa de muerte, en colaboración con la asociación África Directo.