Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bonificaciones para propietarios que mantenga el precio del alquilerUnión en el área metropolitana para la continuidad de LosánNueva jornada de huelga del transporte interurbanoEl Deportivo firma a RikiSorteo: entradas para el Dépor-Atl.Madrid
instagramlinkedin

Un proyecto de la Universidad, a un paso del 'oro solidario'

La iniciativa 'Stop Cancro de pel en persoas con albinismo' aspira a ganar este febrero

Stop cáncer de piel Proyecto finalista XIII PVU

Stop cáncer de piel Proyecto finalista XIII PVU / LCO

Inés Vicente Garrido

El proyecto Stop Cancro de pel en persoas con albinismo, con participación de la Universidade da Coruña, es uno de los 20 finalistas de los XIII Premios al Voluntariado Universitario. La Iniclativa combate la baja esperanzade vida en Mozambique mediante asistencia dermatológica y reparto de fotoprotectores.

La Fundación Mutua Madrileña anunciará en febrero los ocho ganadores de esta edición a los que destinará 50.000 euros de premio. El programa universitario destaca por su impacto social y médico en Mozambique, en donde es la principal causa de muerte, en colaboración con la asociación África Directo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
  2. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
  5. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  6. Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
  7. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
  8. Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos

Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC

Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC

Viento, oleaje y lluvia mantienen este martes avisos de la Aemet en A Coruña

Viento, oleaje y lluvia mantienen este martes avisos de la Aemet en A Coruña

Un proyecto de la Universidad, a un paso del 'oro solidario'

Un proyecto de la Universidad, a un paso del 'oro solidario'

El Gobierno pretende limitar los alquileres de temporada en mercados tensionados como A Coruña

El Gobierno pretende limitar los alquileres de temporada en mercados tensionados como A Coruña

La huelga del transporte paraliza de nuevo las estaciones de buses de la provincia de A Coruña

La huelga del transporte paraliza de nuevo las estaciones de buses de la provincia de A Coruña

Feijóo saca pecho de A Coruña: “Tiene una de las mejores cervezas de Europa"

Feijóo saca pecho de A Coruña: “Tiene una de las mejores cervezas de Europa"

De Vacas celebran su décimo aniversario en el teatro Colón con el espectáculo 'Vacanal Sinfónica'

De Vacas celebran su décimo aniversario en el teatro Colón con el espectáculo 'Vacanal Sinfónica'

La Domus se pone a la altura de la primera infancia

La Domus se pone a la altura de la primera infancia
Tracking Pixel Contents