Un proyecto de la Universidad, a un paso del 'oro solidario'
La iniciativa 'Stop Cancro de pel en persoas con albinismo' aspira a ganar este febrero
El proyecto Stop Cancro de pel en persoas con albinismo, con participación de la Universidade da Coruña, es uno de los 20 finalistas de los XIII Premios al Voluntariado Universitario. La Iniclativa combate la baja esperanzade vida en Mozambique mediante asistencia dermatológica y reparto de fotoprotectores.
La Fundación Mutua Madrileña anunciará en febrero los ocho ganadores de esta edición a los que destinará 50.000 euros de premio. El programa universitario destaca por su impacto social y médico en Mozambique, en donde es la principal causa de muerte, en colaboración con la asociación África Directo.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos