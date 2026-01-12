Comienza la reforma del parque de Santa Margarita, en A Coruña

El parque de Santa Margarita inicia hoy una transformación integral con el que el Ayuntamiento pretende potencia su valor como "referente natural y deportivo" en A Coruña. Las máquinas ya trabajan en el sector de la calle Padre Sarmiento para ejecutar un plan de mejora en sus 78.000 metros cuadrados. El proyecto incluye la creación de nuevos senderos de cemento-xabre, la instalación de un área de calistenia y la ampliación de los juegos infantiles. Además, el Gobierno local tiene previsto renovar el mobiliario y reforzar la iluminación eficiente en elementos patrimoniales para mejorar la experiencia de los usuarios.