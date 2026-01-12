Comienza la reforma del parque de Santa Margarita, en A Coruña
La mejora del parque coruñés arranca por los accesos y zonas verdes
A Coruña
El parque de Santa Margarita inicia hoy una transformación integral con el que el Ayuntamiento pretende potencia su valor como "referente natural y deportivo" en A Coruña. Las máquinas ya trabajan en el sector de la calle Padre Sarmiento para ejecutar un plan de mejora en sus 78.000 metros cuadrados. El proyecto incluye la creación de nuevos senderos de cemento-xabre, la instalación de un área de calistenia y la ampliación de los juegos infantiles. Además, el Gobierno local tiene previsto renovar el mobiliario y reforzar la iluminación eficiente en elementos patrimoniales para mejorar la experiencia de los usuarios.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos