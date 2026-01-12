Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC

Los taxis de A Coruña vuelven este martes 13 de enero a las calles para manifestarse contra los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) y denunciar la "dejadez" del Gobierno local ante las infracciones, según cuenta el portavoz, José Carlos Sambad. La manifestación partirá a las 12.00 horas del edificio de Sindicatos, en Alfonso Molina, donde a esa hora también hay un corte en la avenida en sentido salida de la ciudad por las obras de ampliación, para continuar por Linares Rivas, plaza de Ourense, los Cantones, la Marina y O Parrote, final del trayecto donde se concentrarán todos los vehículos.

La última vez que los taxistas protestaron fue en noviembre, y Sambad reconoce que la situación está "incluso peor". Denuncian que los VTC operan con total impunidad, sin seguir la normativa, que les impide hacer trayectos urbanos, mientras el Concello "no hace nada". "Es una tomadura de pelo", critica Sambad, que asegura que en estos meses "se han dado muchas más licencias de VTC". "Vamos a presentar por registro una solicitud para que nos informen de todas las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Local, los expedientes abiertos y las infracciones", indica Sambad, que denuncia la "desidia y dejadez" del Ayuntamiento.

El BNG insta al Concello a sentarse para hablar de la ordenanza para regular los VTC. La concejal Avia Veira asegura que ya le envió una propuesta en noviembre a la alcaldesa, Inés Rey, sin respuesta.