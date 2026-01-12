Últimas entradas para ver a Eladio Carrión y Amaia en el Coliseum

Eladio Carrión y Amaia son los encargados de abrir la agenda de grandes conciertos en el Coliseum. Carrión actuará el jueves 29 de enero a las 21.00 horas. Todavía hay entradas disponibles en la web sfx-events.com, tanto en pista como en grada. Parten de los 57 euros en grada a los en Front Stage.

Las entradas para el espectáculo de Amaia, el 31 de enero, están cerca de agotarse. Quedan algunas en pista a 45 euros, y en el tendido alto por 50, ya que el resto de gradas no tienen asientos disponibles. Se pueden adquirir a través de la página web de la artista: amaiaromeroarbizu.com.