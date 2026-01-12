De Vacas celebran su décimo aniversario en el teatro Colón con el espectáculo 'Vacanal Sinfónica'

El grupo De Vacas celebra su décimo aniversario con el espectáculo ‘Vacanal Sinfónica’ que llegará el próximo 7 de febrero, a las 20.00h, al teatro Colón. Las entradas para asistir salen a la venta en los próximos días con precios de entre cuatro y diez euros.

Las integrantes del grupo Faia Díaz, Paula Romero, Inés Salvado y Guille Fernández han presentado este lunes junto a la diputada de Cultura Natividad González una gala que “no defraudará a los fans” y que vestirá el escenario del Colón de grandes músicos. Será un concierto de formato especial en el que participará una formación coral de sesenta personas, el Coro da Ra, un cuarteto de cuerdas y otro de viento.

Los miembros del grupo destacan el carácter emocional del espectáculo que además de conmemorar el décimo aniversario de De Vacas supone un reencuentro con “gente muy querida” como “la gran familia” del Coro da Ra.