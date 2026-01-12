Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viento, oleaje y lluvia mantienen este martes avisos de la Aemet en A Coruña

El paso de varios frentes obliga a mantener la alerta en el litoral y a activar el aviso amarillo por viento y lluvia

Parques cerrados en A Coruña por temporal.

Parques cerrados en A Coruña por temporal. / LOC

RAC

La inestabilidad atmosférica continuará este martes con alerta naranja por fenómenos costeros en el litoral coruñés y avisos amarillos por viento y precipitaciones generalizadas. Se esperan rachas muy fuertes en el litoral, con vientos de fuerza 8 de hasta 74 km/h y mar combinada con oleaje de 5 a 6 metros, lo que obligará a mantener la alerta naranja durante la madrugada. Ya por la mañana, descenederá a aviso amarillo, con riesgo bajo.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé además el paso de varios frentes este martes que dejarán predominio de cielos nubosos y cubiertos con precipitaciones, con un aviso amarillo por lluvias en A Coruña, donde se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 15 milímetros en una hora. También habrá aviso amarillo por viento, con rachas máximas de 80 km/h.

Rachas de casi 140 km/h por en Galicia

El vendaval sacudió Galicia con fuerza este lunes y dejó rachas de casi 140 kilómetros por hora. Se alcanzaron los 138 km/h en la localidad coruñesa de Vimianzo, rachas superiores a los 100 kilómetros por hora t en Muras (123,5), Viveiro (122,9), Cedeira (118,6), Burela (113,2) o Abadín (104,5), según el balance de valores extremos del servicio meteorológico gallego.

