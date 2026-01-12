La Xunta añade rutas en servicios mínimos por la huelga de buses

La huelga de los autobuses interurbanos de la provincia de A Coruña se retoma este lunes, con seis días de paro programados para este mes y la amenaza de hacerlo indefinido en febrero. La Xunta publicó el pasado viernes los servicios mínimos pautados para estos días que, al igual que aconteció en los días de interrupción del servicio durante el mes de diciembre, incluyen las líneas de transporte escolar y de trabajadores, a las que suma en esta ocasión las rutas a los centros de día y de discapacidad.

Según consta en la orden, que apareció publicada el 9 de enero en el Diario Oficial de Galicia, los servicios de transporte regular de uso especial de usuarios de centros socio asistenciales para atención diurna para personas mayores en situación de dependencia o grave riesgo de padecerla se consideran de prestación obligatoria si son de entrada entre las 08.00 y las 11.30 horas, y si son de salida entre las 16.30 y las 20.00. Tienen la misma consideración los servicios a centros de atención a discapacitados.

La propuesta, con la que el comité de huelga señaló no estar conforme en la reunión que mantuvieron con la Xunta el pasado 7 de enero, obliga a las empresas a comunicar a las personas usuarias los diferentes servicios afectados.

La huelga, convocada el pasado 31 de diciembre de 2025, por la CIG, CCOO y UGT, empieza este lunes, 12 de enero, y también hay convocadas jornadas de paro los días 13, 16, 19, 20 y 23 del mismo mes. A partir del 2 de febrero se retomará con carácter indefinido por parte del personal del sector, que exige un convenio con mejores condiciones. En las jornadas de huelga de diciembre no se respetaron los servicios mínimos.

La convocatoria de huelga afecta a los servicios de transporte regular de uso general de viajeros por carretera prestados en el marco de los contratos de concesión de servicios públicos que tengan su origen, destino o parada intermedia en la provincia de A Coruña.