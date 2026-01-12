La Xunta construirá otras 264 viviendas públicas en el barrio de Xuxán, en A Coruña

La Xunta construirá 264 nuevas viviendas de promoción pública en Xuxán, una vez que termine la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que permitirá cambiar las parcelas de uso terciario a residencial.

El Consello de la Xunta aprobó ayer la licitación del contrato para la redacción del proyecto y dirección de obra para la construcción de las viviendas, por 1,6 millones de euros. La inversión estimada en la ejecución de las obras alcanzará los 50,1 millones de euros.

Las viviendas se construirán en la parcela 46 de Xuxán, propiedad de la Xunta, que inicialmente estaba destinada a usos terciarios pero que, por instancia del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y de acuerdo con el Ayuntamiento, se destinará a la construcción de viviendas de promoción pública una vez terminada la modificación puntual del PGOM por parte del Gobierno local, apunta la Xunta.