La Xunta construirá otras 264 viviendas públicas en el barrio de Xuxán, en A Coruña
Aprueba licitar la redacción del proyecto de obra del edificio
La Xunta construirá 264 nuevas viviendas de promoción pública en Xuxán, una vez que termine la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que permitirá cambiar las parcelas de uso terciario a residencial.
El Consello de la Xunta aprobó ayer la licitación del contrato para la redacción del proyecto y dirección de obra para la construcción de las viviendas, por 1,6 millones de euros. La inversión estimada en la ejecución de las obras alcanzará los 50,1 millones de euros.
Las viviendas se construirán en la parcela 46 de Xuxán, propiedad de la Xunta, que inicialmente estaba destinada a usos terciarios pero que, por instancia del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y de acuerdo con el Ayuntamiento, se destinará a la construcción de viviendas de promoción pública una vez terminada la modificación puntual del PGOM por parte del Gobierno local, apunta la Xunta.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos