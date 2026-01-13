Los trabajos preparatorios de la ampliación de la avenida de Alfonso Molina vuelven a provocar afectaciones a la circulación, una vez más en el enlace de la avenida de San Cristóbal hacia la salida de la ciudad. El corte de esta conexión se producirá el martes, 13 de enero, y se prolongará hasta el 17 de marzo. En esta ocasión se podrá circular por ese desvío hasta las 10.00 horas y desde las 18.00 horas, lo que aliviará los problemas de tráfico a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

La alternativa más aconsejable para salir del municipio por Alfonso Molina a quienes procedan de Agrela es continuar por San Cristóbal hasta Matogrande, donde pueden hacer el cambio de sentido, aunque el Ministerio de Transportes recomienda evitar la glorieta de Matogrande para los tráficos de corto recorrido, dado su nivel de congestión. En los anteriores cortes realizados en el desvío de la avenida se produjeron importantes atascos tanto en San Cristóbal como en Matogrande, que en este caso podrían aliviarse al cerrarse el enlace solo durante ocho horas.

El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, estará cortado dos meses desde este martes 13 de enero. / Miisterio de Transportes

Transportes plantea el uso de la AC-14 como alternativa de largo recorrido, y para el corto y medio recorrido, a través de la Avenida de la Universidad (Avda. Glasgow - Avda Universidad y Avda García Sabell) hasta el enlace de Matogrande de Alfonso Molina.

El Ministerio ha adelantado que los itinerarios alternativos estarán debidamente indicados tanto en los paneles de señalización variable de la DGT ubicados en la AC-10 y AC-11, como en los paneles variables gestionados por el Ayuntamiento de A Coruña.