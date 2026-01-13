Aeropuerto de A Coruña: récord en diciembre en el segundo mejor año de su historia

El aeropuerto de A Coruña cerró 2025 como el segundo mejor año de su historia en número de pasajeros, espoleado por el mejor mes de diciembre desde su apertura. El aeródromo de Alvedro registró 1,29 millones de pasajeros en los últimos doce meses, un 4,4% más que en 2024. En diciembre, 106.899 viajeros utilizaron la terminal coruñesa, un 1,7% más que el mismo mes del año anterior. Es, según informa Aena, "el mejor mes de diciembre de la historia para el aeropuerto".

En la red de Aena, Alvedro es el 21º aeropuerto en número de pasajeros, por debajo de Santiago, 16º con 3,12 millones (-14,3% respecto a 2024), y por encima de Vigo, 23º con 1,11 millones (+5,3%)

Por destinos, de los pasajeros de vuelos comerciales en 2025, 1,16 millones realizaron trayectos nacionales y 127.535, internacionales, en 9.595 operaciones (8.436 vuelos nacionales y 1.159 internacionales). El total de vuelos en el aeropuerto fue de 16.251 en 2025, un 12,2% más.

En diciembre, operaron 1.196 vuelos en la pista coruñesa, de los que 779 fueron comerciales, la mayoría, 690, nacionales y el resto, internacionales.

La terminal de carga del aeropuerto de A Coruña movió, según los datos de Aena, 29.850 kilogramos en 2025, con una fuerte caída del 45,5%.