El BNG lleva al Pleno de A Coruña que María Casares dé nombre al Colón
Los nacionalistas se sorprendieron por la propuesta de la alcaldesa de utilizar el nombre de la actriz para la intermodal
El BNG llevará al Pleno de este jueves el cambio de nombre del Teatro Colón, que según la propuesta de los nacionalistas pasaría a llamarse Teatro María Casares, en homenaje a la legendaria actriz coruñesa. Esta propuesta nació en 2022, coincidiendo con el centenario de la artista, y es una reclamación «del tejido cultural y memorialista de la ciudad», recuerdan.
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, preguntará en el Pleno a la alcaldesa, Inés Rey, si el teatro «es el espacio natural para homenajear a María Casares». El BNG señala que se sorprendió de que la alcaldesa propusiera que el homenaje se realizara poniendo el nombre de la actriz a la futura estación intermodal. «Lo lógico es que una propuesta así se procure consensuar previamente con los grupos representados en la Corporación. Además, en A Coruña existe un Consejo de la Memoria Democrática, cuya función, por más que sea un órgano consultivo, no puede ser meramente decorativo», afirma Jorquera.
El portavoz nacionalista recuerda que el Teatro Colón se llama así en honor a su homólogo de Buenos Aires, y que «fuera de la consideración de la figura de Cristóbal Colón que cada uno tenga, nada lo une a A Coruña». Además pone como ejemplos de casos como el de María Guerrero o Fernán Gómez, que han dado nombre a espacios culturales.
